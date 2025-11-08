「２節残しで１ポイント差とかアツすぎる」鹿島も柏も勝利！ J１最新順位表が話題「なんだかんだ６位」「残留争いは９割方決まったっぽいな」
Jリーグは11月８日、J１第36節の５試合を各地で開催した。
首位に立つ鹿島は横浜FCに２−１で勝利。２位の柏は名古屋に１−０で競り勝つ。優勝争いをリードする２チームの勝点差「１」は変わらなかった。
岡山は川崎と１−１でドローも、今節の結果によりJ１残留が確定。湘南は新潟に５−２で大勝し、東京V対福岡は０−０のドローに終わった。
Jリーグの公式Xが、８日時点のJ１最新順位表を公開。SNS上では以下のような声があがった。
「２節残しで１ポイント差とかアツすぎるだろぉぉお！！」
「逃げ続ける鹿島 追い続ける柏」
「残り２試合。死ぬ気で最後まで」
「なんだかんだ６位」
「残留争いは９割方決まったっぽいな」
「明日勝ったら残留決まるだけでなく、名古屋抜けるのか」
なお、J１第36節の結果と予定は以下のとおり。
▼11月８日開催分
鹿島 ２−１ 横浜FC
東京V ０−０ 福岡
川崎 １−１ 岡山
湘南 ５−２ 新潟
柏 １−０ 名古屋
▼11月９日開催分
広島 13:00 浦和
町田 14:00 FC東京
京都 14:00 横浜FM
清水 15:00 C大阪
G大阪 15:00 神戸
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鹿島と柏が熾烈なデッドヒート！ J１最新順位表（11月８日時点）
首位に立つ鹿島は横浜FCに２−１で勝利。２位の柏は名古屋に１−０で競り勝つ。優勝争いをリードする２チームの勝点差「１」は変わらなかった。
岡山は川崎と１−１でドローも、今節の結果によりJ１残留が確定。湘南は新潟に５−２で大勝し、東京V対福岡は０−０のドローに終わった。
Jリーグの公式Xが、８日時点のJ１最新順位表を公開。SNS上では以下のような声があがった。
「逃げ続ける鹿島 追い続ける柏」
「残り２試合。死ぬ気で最後まで」
「なんだかんだ６位」
「残留争いは９割方決まったっぽいな」
「明日勝ったら残留決まるだけでなく、名古屋抜けるのか」
なお、J１第36節の結果と予定は以下のとおり。
▼11月８日開催分
鹿島 ２−１ 横浜FC
東京V ０−０ 福岡
川崎 １−１ 岡山
湘南 ５−２ 新潟
柏 １−０ 名古屋
▼11月９日開催分
広島 13:00 浦和
町田 14:00 FC東京
京都 14:00 横浜FM
清水 15:00 C大阪
G大阪 15:00 神戸
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】鹿島と柏が熾烈なデッドヒート！ J１最新順位表（11月８日時点）