鹿島は横浜FCに勝利して首位堅持。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　Jリーグは11月８日、J１第36節の５試合を各地で開催した。

　首位に立つ鹿島は横浜FCに２−１で勝利。２位の柏は名古屋に１−０で競り勝つ。優勝争いをリードする２チームの勝点差「１」は変わらなかった。

　岡山は川崎と１−１でドローも、今節の結果によりJ１残留が確定。湘南は新潟に５−２で大勝し、東京V対福岡は０−０のドローに終わった。

　Jリーグの公式Xが、８日時点のJ１最新順位表を公開。SNS上では以下のような声があがった。

「２節残しで１ポイント差とかアツすぎるだろぉぉお！！」
「逃げ続ける鹿島 追い続ける柏」
「残り２試合。死ぬ気で最後まで」
「なんだかんだ６位」
「残留争いは９割方決まったっぽいな」
「明日勝ったら残留決まるだけでなく、名古屋抜けるのか」
 
　なお、J１第36節の結果と予定は以下のとおり。

▼11月８日開催分
鹿島 ２−１ 横浜FC
東京V ０−０ 福岡
川崎 １−１ 岡山
湘南 ５−２ 新潟
柏 １−０ 名古屋

▼11月９日開催分
広島 13:00 浦和
町田 14:00 FC東京
京都 14:00 横浜FM
清水 15:00 C大阪
G大阪 15:00 神戸

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】鹿島と柏が熾烈なデッドヒート！ J１最新順位表（11月８日時点）

 