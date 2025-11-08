好き＆ビールを飲んでみたい「群馬県のクラフトビールブルワリー」ランキング！ 2位「四万温泉エール」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜30日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「クラフトビールのブルワリーに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「好き＆ビールを飲んでみたい群馬県のクラフトビールブルワリー」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「温泉上がりにぐいっと飲めそうな、のど越しの良いビールを作っていそうだから」（50代女性／東京都）、「温泉に行った時に旅館でいただいておいしかったから」（30代女性／神奈川県）、「エールなら口当たりが優しく飲みやすそうだから」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「実際に飲んでみて、おいしかったので。また飲みたいと思う」（30代女性／埼玉県）、「定番のピルスナー、エール、IPAの3種類を提供しており、それぞれに合った酵母を使い分け、飲みやすい仕上がりになっていおり、美味しいビールだからです」（60代男性／愛知県）、「キャベツ畑ばかりの嬬恋村なら、空気や水が美味しいから、クラフトビールも美味しいだろう」（50代男性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「好き＆ビールを飲んでみたい群馬県のクラフトビールブルワリー」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：四万温泉エール／64票群馬を代表する温泉地・四万温泉にあるのが「四万温泉エール」です。四万川の清らかな水を使って造られるビールは、やさしくてまろやかな味わい。自然の音に包まれながらグラスを傾ければ、ふわっとした麦の香りに心までほぐれるはずです。温泉地でゆっくりと味わうためのビールとして人気で、そのユニークなコンセプトと地域との結びつきが支持を集めています。
1位：嬬恋高原ビール／69票群馬県の北西部、浅間山のふもとに広がる高原リゾート地・嬬恋村。キャベツ畑がどこまでも続くこの村で造られているのが「嬬恋高原ビール」です。浅間山系の澄んだ湧き水を仕込みに使い、オーナーが何度も試行錯誤を重ね、全体のバランスを重視したビール造りを追求しています。すっきりとキレのある味わいで、雑味のないクリアな飲み口は、夏の川遊びやキャンプの相棒にもぴったりです。
回答者からは「実際に飲んでみて、おいしかったので。また飲みたいと思う」（30代女性／埼玉県）、「定番のピルスナー、エール、IPAの3種類を提供しており、それぞれに合った酵母を使い分け、飲みやすい仕上がりになっていおり、美味しいビールだからです」（60代男性／愛知県）、「キャベツ畑ばかりの嬬恋村なら、空気や水が美味しいから、クラフトビールも美味しいだろう」（50代男性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)