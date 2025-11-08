日本維新の会の吉村洋文代表が８日、「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（日本テレビ系）に出演した。

高市早苗首相をめぐっては、衆院予算委員会に向けた勉強会のため午前３時に出勤するなど激務続きで、周囲から体調を気遣う声が上がっている。特別解説委員の高岡達之氏は「なんで午前３時になるかという背景を言っておかないとダメ。野党側から質問通告の時間が慣例的に遅くて、それに合わせて官僚の方が（答弁を）作って、それ読みもせず総理が答弁する方がおかしいから、真面目な方ほど早く予習をしないといけない。国会の因習があぶり出されてるように思う」と解説した。

吉村氏も、高市氏の体調を心配したうえで「高市さんが言えないから僕が高市さんに代わって言います。国会の運営の仕方、明らかにおかしいです」と指摘。「もっと前から通告なんてできるはずなんです。官僚の働き方にも関わってきます」と野党側の姿勢に苦言を呈した。

高市首相は周囲に迷惑をかけたと謝罪したが、吉村氏は「いやいや違うと。あのシステムを変えなきゃダメ。何で予算委員会の日にち、分かってるのにそんなギリギリに通告するんですか。質問と回答内容を充実させるためにも、もっと前に通告するように慣習を変えなきゃダメ」と要求した。

「変えることは可能か？」と問われると吉村氏は「余裕でできます、国会議員が腹をくくったら。こんなルールの中で午前３時って。働き方改革としてあり得ないと思います。議員定数削減！ こんなこともできなくて、議員定数削減もやらないって腹立ってしょうがないですね」と怒りをぶちまけていた。