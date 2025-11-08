アイドルグループ「なにわ男子」の大西流星（２４）が、８日放送の「なにわ男子の逆転男子」（テレビ朝日系）で、自身のプライベートについて語った。

メンバーが「めちゃくちゃアクティブなイメージ」という大西は、オフの時は大体、旅に出るという。「遅くても、前日くらいにオフが決まる。そういう場合は韓国とか行っちゃうんですよ」と明かす。

「行き道がすごい好きなんです。行くまでの新幹線とか飛行機とか。それに乗ってから旅を考えはじめる。行き当たりばったり」と語った。

さらに「気が晴れないなって時に行く神社が六本木にある。（プライベートで）めちゃくちゃ行ってるし、ついこの間も友だちとも行った」という。

出雲大社東京分祠には「モヤモヤする時とかちょっと空き時間できたりとかした時に行こうかなみたいな。大きな仕事の前に行きます」と話した。

また、メンバーでよく一緒にご飯に行くのは「丈くん（藤原丈一郎）とか大橋くん（大橋和也）が多いかも」。特に大橋は「全然オフの日とか別の仕事の時でも『ご飯食べた？』って連絡くれる。この前も２人で韓国料理食べに行きました」と明かした。