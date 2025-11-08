明治安田Ｊ１リーグ第３６節（８日）、柏がホーム名古屋戦に１―０で勝利。リーグ２位の柏は、首位の鹿島に勝ち点１差で迫り、タイトルをかけて残り２戦を戦う。

前半は名古屋の固い守備に苦戦するが、後半２分にＤＦ原田亘が右からのクロスを送ると、相手のオウンゴールを誘って先制。１日、広島に１―３で敗れたルヴァン杯決勝から立て直し、勝ち点３を手にした。

試合後、リカルド・ロドリゲス監督は「選手は（ルヴァン杯の敗戦後から）強いメンタリティーを持っていることをピッチ上で証明してくれた。価値ある勝ち点３を全員で勝ち取れた」とチームをたたえた。

ＭＦ小泉佳穂（２９）は、ルヴァン杯での敗北を踏まえ、タイトル獲得に向けて「自分たちの実力をいつも通り出せる雰囲気づくり」を重要視。その上で、「（ルヴァン杯）決勝は、経験のある年長者の選手の雰囲気つくりは、個人としても至らなかった」と振り返った。爛戰謄薀鸛手の雰囲気づくり瓩鬘横娃横映から４年間プレーした古巣の浦和時代の先輩たちと比較し、「大げさでもいいから盛り上げたり、緊張を和らげたりできたら良かった。そこは（古巣の）浦和で見てきた先輩と比べるとまだまだ」と語った。

小泉自身はムードメーカーの役割を「あまりやってきたことがないから難しいが、優勝争いをするならできなければいけない。勝つ確率を上げるためには、やれることは何でもやらなきゃいけないと思っている。自分の表情から変えていけたら」。年長者としての覚悟を示した。