2025クラシカルを制す♡ この秋おさえておきたい「3大トレンドコーデ」って？

クラシカルなファッションとはいえど、毎年旬なアイテムは異なるもの。そこで今回は、今年らしいスタイルをつくるための「おさえておきたい3つのトレンド」を、加藤ナナとともにご紹介！秋限定のガーリー感が手に入るトレンドを味方に、その日の気分で色んなテイストを楽しんじゃお♡

2025クラシカルを制す！3大トレンド♡

今年らしいスタイルをつくるための、おさえておきたい3つのトレンドをまずはチェックしておこう！

Cordinate 優等生なトレンチにしゃれ色チェックを効かせて

チェック柄

前後に入った強めのシャーリングデザインのトップスにトレンチコートをあわせて季節感◎。

ノースリトップス 11,000円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）トレンチコート 39,900円／デシグアル（デシグアルストア 銀座中央通店）バルーンスカート 17,056円／CRANK（HANA SHOWROOM）メガネ 54,780円／オリバーピープルズ（ルックスオティカジャパン）バッグ 14,610円／mucu and ebony（HANA KOREA）ミュール 8,800円／ル デコレ（ル タロン 公式オンラインストア）ソックス／スタイリスト私物

Cordinate 甘いのに落ち着きがある透け×黒あわせが超優秀

BIGリボン

リボンがあちこちに施されたガーリースタイルが可愛い。

ワンピース 12,999円、シアートップス 7,999円／ともにH＆M Studio Holiday コレクション（H＆M）リボンバレッタ 13,200円／THE HAIR BAR TOKYO イヤリング 3,740円／ミミサンジュウサン（サンポークリエイト）ローファー 22,000円／ル タロングリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）ソックス／スタイリスト私物

Cordinate カジュアル要素を加えて盛り盛りフリルを軽やかに

フリル

フリルをあしらいながらもスッキリとした印象に仕上がるキレイめブラウス。ボトムはクセのないタイトなカプリパンツにすることで、小物でフリルをプラスしてもマイルドにまとまってくれる。

フリルブラウス 8,910円／LILLIAN CARAT（リリアン カラット）カプリパンツ 13,750円／レイ ビームス（レイ ビームス新宿）バブーシュカ 27,500円／rose KYOKA rose バレエシューズ 7,590円／ル デコレ（ルタロン 公式オンラインストア）

撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／加藤ナナ 撮影協力／AWABEES

