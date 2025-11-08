2025クラシカルを制す♡ この秋おさえておきたい「3大トレンドコーデ」って？
クラシカルなファッションとはいえど、毎年旬なアイテムは異なるもの。そこで今回は、今年らしいスタイルをつくるための「おさえておきたい3つのトレンド」を、加藤ナナとともにご紹介！秋限定のガーリー感が手に入るトレンドを味方に、その日の気分で色んなテイストを楽しんじゃお♡
2025クラシカルを制す！3大トレンド♡
クラシカルなファッションとはいえど、毎年旬なアイテムは異なるもの。
今年らしいスタイルをつくるための、おさえておきたい3つのトレンドをまずはチェックしておこう！
Cordinate 優等生なトレンチにしゃれ色チェックを効かせて
チェック柄
前後に入った強めのシャーリングデザインのトップスにトレンチコートをあわせて季節感◎。
Cordinate 甘いのに落ち着きがある透け×黒あわせが超優秀
BIGリボン
リボンがあちこちに施されたガーリースタイルが可愛い。
Cordinate カジュアル要素を加えて盛り盛りフリルを軽やかに
フリル
フリルをあしらいながらもスッキリとした印象に仕上がるキレイめブラウス。ボトムはクセのないタイトなカプリパンツにすることで、小物でフリルをプラスしてもマイルドにまとまってくれる。
撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／加藤ナナ 撮影協力／AWABEES
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
