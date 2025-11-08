乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる“新参者 二〇二五”幕開け
11月8日に乃木坂46・6期生がライブ公演『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』の初日公演を迎え、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる“新参者 二〇二五”の幕を開けた。
【画像】楽しみ！『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』公演スケジュール
2025年に加入した乃木坂46・6期生、櫻坂46・四期生、日向坂46・五期生たちによる『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』が11月から約2年振りに開催となった。11月8日より東急歌舞伎町タワーにある劇場「THEATER MILANO-Za」で実施となっている。初日公演を務めた乃木坂46・6期生の森平麗心は“新参者 二〇二五”に関して「先輩方の背中に少しでも近づけるように、“新参者”というライブを通して皆で頑張っていきますので、応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。
乃木坂46・6期生の公演を皮切りに、日向坂46・五期生、櫻坂46・四期生が続き、各グループの個性を発揮していく。また、乃木坂46・6期生による新曲「市営ダンスホール」も初披露され、11月9日からストリーミング＆ダウンロードの配信がスタートする。
