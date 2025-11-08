心までときめく♡クラランスのホリデーコレクション2025「The gift of glow」登場

きらめくホリデーシーズンにぴったりの限定アイテムが、クラランスから登場します。テーマは「The gift of glow」。人気のボディケアアイテム「ボディ フィット アクティヴ」や、ミニサイズのリップ・ハンドケアなど、ギフトにも自分へのご褒美にも最適なスペシャルセットが勢ぞろい。2025年12月5日（金）より数量限定で発売されます。

輝く肌を叶える「ボディ ホリデーキット」

価格：13,750円（税込）



人気の「ボディ フィット アクティヴ」の現品を中心に、ボディケアをトータルで楽しめる贅沢なキットが登場。

「ボディ フィット アクティヴ 200mL（現品）」に加え、モイスチャー リッチ ボディ ローション30mL、スムージング ボディ スクラブN 30mL、ボディ オイル“トニック”30mL、プラント シャワー／バス ローション“トニック”N 30mL、さらにマッサージツール（H70×W195×D10mm）がセットに♡

乾燥しがちな冬のボディにハリとうるおいを与え、すこやかで引き締まった肌印象をサポートします。

発売日：2025年12月5日（金）数量限定

ポーチに入れてどこでもケア♡「ハンド＆リップ ホリデーセット」

価格：2,970円（税込）

乾燥が気になる季節にうれしい、ハンド＆リップケアの限定セットも登場。

「ハンド／ネイル トリートメント クリーム 30mL（現品）」と、人気の「リップコンフォートオイル 01 ハニー（1.4mL）」をセットに。

オイルならではの透けるツヤと保湿力で、唇をふっくらとうるおわせます。就寝前のリップケアにもおすすめ♪

持ち運びやすいサイズ感で、外出先でも手軽にお手入れができ、ホリデーギフトとしても最適です。

発売日：2025年12月5日（金）数量限定

輝きとぬくもりに包まれるホリデーシーズンを♡

クラランスのホリデー コレクション2025「The gift of glow」は、きらめく季節に心と肌へ光を届ける特別なギフト。

人気のボディケアからリップまで、乾燥知らずの美しさを叶えるラインアップです。

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりなこのコレクションで、冬の肌をしっとりと輝かせてみませんか？