西川貴教、3rdツアーをパッケージ化！『TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 「SINGularity -VOYAGE-」』12月24日リリース＆収録曲より「FREEDOM」ライブ映像を公開！
西川貴教3rdツアー『TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 「SINGularity -VOYAGE-」』。2025年3月29日(土)にZepp Haneda(東京都大田区)で行われたツアーファイナル(夜公演)の模様を収録したライブ映像商品が12月24日にリリースされる。
斬新な演出でオーディエンスを驚愕させたこれまでのツアーのストーリーを完結へと導く圧巻のパフォーマンスを余すところなく収録。最新アルバム「SINGularity -VOYAGE-」収録曲を中心に据えたセットリストで、西川貴教だからこそ実現できた唯一無二のライブが堪能できる。
完全生産限定盤にはライブ音源を収録したCDとライブ写真で構成されたフォトブック、オリジナルキーホルダーが、初回生産限定盤にはフォトブックがそれぞれ付属される。
また、収録曲より「FREEDOM」のライブ映像が、西川貴教オフィシャルYouTubeで公開された。●リリース情報
ライブBlu-ray＆DVD
『TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 「SINGularity -VOYAGE-」』
2025年12月24日発売
【完全生産限定盤（Blu-ray＋CD）】
品番：ESXL-367〜70
価格：￥13,500（税込）
※フォトブック、ミニノリくんキーホルダー(VOYAGE)付属
【初回生産限定盤（Blu-ray）】
品番：ESXL-371〜2
価格：￥8,800（税込）
※フォトブック付属
【初回生産限定盤（DVD）】
品番：ESBL-2673〜4
価格：￥8,800（税込）
※フォトブック付属
【通常盤（Blu-ray）】
品番：ESXL-373
価格：￥7,700（税込）
＜Disc 1（Blu-ray／DVD）＞＊全形態共通
01 [ Ω ]
02 Never say Never
03 BREACH
04 Believer-TK SONG MAFIA Remix-
05 ALL UNITED
06 天叢雲剣-SKYBREAKER-
07 LIBERATED
08 FREEDOM
09 BEYOND THE TIME-メビウスの宇宙を越えて-
10 Breaking Daylight
11 VOYAGE
12 [ A ]
13 Eden through the rough
14 As a route of ray
15 Be Affected
16 Hear Me
17 Bright Burning Shout
18 Life’s Anomalies
19 His/Story
20 REBRAIN In Your Head
21 UNBROKEN
22 Crescent Cutlass
23 あんなに一緒だったのに
24 Energy Overflow
＜Disc 2（CD）＞
01 Never say Never
02 BREACH
03 Believer-TK SONG MAFIA Remix-
04 ALL UNITED
05 天叢雲剣-SKYBREAKER-
06 LIBERATED
07 FREEDOM
08 BEYOND THE TIME-メビウスの宇宙を越えて-
09 Breaking Daylight
10 VOYAGE
＜Disc 3（CD）＞
01 Eden through the rough
02 As a route of ray
03 Be Affected
04 Hear Me
05 Bright Burning Shout
06 Life’s Anomalies
07 His/Story
08 REBRAIN In Your Head
09 UNBROKEN
10 Crescent Cutlass
11 あんなに一緒だったのに
12 Energy Overflow
