1年半ぶりに届いた元カレの近況報告「結婚した」「離婚した」の連続に頭が追いつかない！【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.15】
前の話を読む。仲の良さを見せつけてサトコに諦めてもらおうと同居したミサ。しかしサトコは諦めず事態は進展していなかった。しかも諸悪の根源のミチオは現状維持を望んでおり…。
■元カレの両親と再会！
■両親からの報告とは…
■気になることは…
■り…離婚!?
■もう何が何だか…
ミチオから「婚約者と自称・妻と自分の3人で暮らしている」と聞かされてから1年後。
ユリには婚約者ができていました。久々に会ったミチオの両親から、ミチオが結婚したこと、そして孫がなかなかできないことを聞かされます。
さらに半年後、今度はミチオ本人から「離婚した」との連絡が。思わず「じゃあミサと結婚するの？」と尋ねるユリに、ミチオは「ミサとはもう結婚できない」とつぶやきます。
あいまいな選択を繰り返し、自分の都合で生きた結果、すべてを失ったミチオ。果たして彼の“結婚生活・第2ラウンド”で何が起きていたのでしょうか…。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)