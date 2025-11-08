■これまでのあらすじ

結婚を機に海外で暮らすと告げた凜は、母の激しい反対に直面する。かつて母のために夢を諦めた彼女にとって、その言葉は過去の痛みを呼び起こすものだった。そんな矢先、母から弟の金銭トラブルを知らされる。投資の失敗で窮地に追い込まれた弟は、1年半前に偶然見かけた姉が高級マンションで同棲している姿に苛立ちを募らせていた。母がいつも味方してくれていたから自信は失わずに済んだものの、姉と比べられてきた過去が、彼の中に拭えないわだかまりを残していた――。



■可愛げのない姉はどうせモテない…そう思っていたのに

■運命の女性がついに現れた…!?母のおかげで自信だけは失わずにきた弟は、それなりにモテるタイプでした。“姉なんてどうせモテない”――そう思うことで、姉の存在を意識しないようにしていたのかもしれません。けれど、高級マンションで暮らす姉に彼氏がいると知った瞬間、胸の奥がざわついていました。そんな矢先、たまたま参加した合コンで出会ったのは、社長令嬢の彼女。彼女の肩書きに、弟は“運命の女性”と思えるほど、強く惹かれていったのでした。(福々ちえ)