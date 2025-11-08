◯◯で蒸す!?いつもの「ソース焼きそば」が劇的においしくなる裏ワザ

おうち焼きそばがお店の味に!?

「ソース焼きそば」をおうちで作ると、なぜか味が濃くなってしまったり、べちゃっとしてしまったり、なかなかおいしくできないという声を耳にします。そこで今回は、おうち焼きそばを簡単においしく作るワザをご紹介。ポイントはソースを入れる前の工程にありました！





ポイントはソースを入れる前のだし

1.フライパンでカットした野菜と肉を炒めて、しんなりしてきたら、もやしと麺を投入。軽くほぐします。







2.ここからが大事なポイント！ すぐソースを入れるのではなく、だしを入れて蓋をし、蒸し焼きにします。顆粒だしがない場合は削り節でだしをとって、お湯ごと入れて蒸し焼きに。







3.水分が飛んだら全体を炒めてソースを入れ、再度炒めます。ここでソースの入れすぎに注意しましょう。だしで蒸しているので、ソースを多く入れると味が濃くなってしまいます。







4.最後にねぎを加えて全体をからめれば完成！







麺がふっくら美味！だしのひと手間でおいしさが格段にアップ

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも「麺がふっくらおいしく出来ました」「出し汁入れ初！おいしかったです！」など、仕上がりに大満足の様子がうかがえます。





水を入れて蒸すというのは聞いたことがありますが、だしというのは新鮮ですよね。麺にしっかり旨味をしみ込ませることで、ソースだけの味つけより格段においしさがアップして、いつもとは違う焼きそばに仕上がります。しかも、麺を蒸すことでふっくら食感に。炒めるだけでは焦げやすく、表面がバリバリになってしまうこともありますが、しっかり蒸し焼きにすることでその心配もなくなります。この方法を覚えておけば、次からはもっとおいしい焼きそばが味わえますね。ひ試してみてください。

