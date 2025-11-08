群馬の辻直人がB1通算3ポイント1000本成功…通算3人目の記録達成

11月8日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節GAME1、群馬クレインサンダーズvs秋田ノーザンハピネッツにおいて、群馬の辻直人がB1個人通算3ポイントシュート1000回成功を達成した。この記録は富樫勇樹（千葉ジェッツ）、安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）についで、通算3人目の達成となった。

第2クォーター残り57秒、43－21の場面でトレイ・ジョーンズのパスを受けた辻が右コーナーから、この試合2本目の3ポイントシュートを放つと、ボールはリングを通過した。このシュートがバスケットカウントとなり、その後のフリースローを決めると4点プレートなった。

辻は前節のアルティール千葉戦で史上初となるトップリーグ（JBL／NBL、B1）3ポイントシュート成功1500本を達成。試合後、「ここからさらに伸ばしていきたいと思ってます。ほんまは2000本いって引退したいです。1500本終わったので1600本に向けて頑張りたいなと思います」とコメントを寄せていた。

この試合で群馬は81－48で秋田に快勝した。辻は15分27秒に出場して、4本の3ポイントを放ち2本成功。フリースローも1本決めて、合計7得点を挙げた。

【動画】B1通算3人目となる3ポイントシュート1000本成功