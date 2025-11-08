2025年11月1日（土）から、函館市ふるさと納税の返礼品として『生食感チェルシー』の2種類のセット商品が登場しています。

『セットA』は、『生食感チェルシー』2種と『北海道生食感チェルシーキャラメルサンド』1種のセットです。

濃厚なチェルシーバタースカッチが、やわらかく、とろけるくちどけの『北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味』、北海道産の濃縮ヨーグルトペーストと北海道産生クリームを使用した『北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味』、焼き菓子が練りこまれたサクサク食感のキャラメルチョコレートでサンドした『北海道 生食感チェルシーキャラメルサンド バタースカッチ味』がセットになっています。

『北海道 生食感チェルシーキャラメルサンド バタースカッチ味』は、ふるさと納税限定フレーバーです！

【商品詳細】

セットA：生食感チェルシー2種と北海道生食感チェルシーキャラメルサンド1種のセット

申し込み受付期間：2025年11月1日（土）～2025年11月20日（木）

発送開始予定日：2025年12月1日（月）

『セットB』は、『北海道生食感チェルシー』2種と『サイコロキャラメル』2種のセット。

北海道の全脂練乳、砂糖などの素材を、鍋でじっくり煮詰めて作った『北海道サイコロキャラメル』や、北海道産メロンのパウダーを使用したメロン味の『北海道メロンサイコロキャラメル』、さらには『生食感チェルシー』デザインのオリジナルショッパーもセットになっています。

【商品詳細】

セットB：北海道生食感チェルシー2種とサイコロキャラメル2種のセット

申し込み受付期間：2025年11月1日（土）～2025年12月31日（水）

発送開始予定日：第一回 2025年12月3日（水）、第二回 2026年1月14日（水）

寄付金額：各12,000円

賞味期限：各商品に記載

※各ふるさと納税サイトへお申し込みください。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※取り扱いのないサイトもあります。

『セットA』に含まれる『北海道 生食感チェルシーキャラメルサンド バタースカッチ味』は、ふるさと納税限定の新商品！ ちょっぴりほろ苦い、大人のキャラメルを極めた逸品です。

一般ルートでは未発売なので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

