2025年11月8日（土）・9日（日）の2日間、大阪府吹田市にある『ららぽーとEXPOCITY』にて、北海道の自然・食・アクティビティを体感することができる『これがわたしのHOKKAIDO LOVE!祭 2025』が開催されます。

画像：北海道エアポート株式会社

『これがわたしのHOKKAIDO LOVE!祭 2025』は、2024年のうめきたエリアでの開催に続き、関西圏では2回目の開催。『北海道エアポート株式会社』と北海道の8空港（新千歳空港、稚内空港、釧路空港、函館空港、旭川空港、帯広空港、女満別空港、札幌丘珠空港）が一丸となり、北海道の魅力を発信するイベントです。

画像：北海道エアポート株式会社

北海道物産コーナーや、自然や文化を体感できるワークショップ、

画像：北海道エアポート株式会社

エアライングッズや特産品などが当たるクイズラリー抽選会などが開催されるほか、

画像：北海道エアポート株式会社

ご当地キャラクターグリーティングや北海道PRステージなども楽しむことができます。

画像：北海道エアポート株式会社

また、旅行相談コーナーなどもあり、8つの空港を活用した周遊ルートや路線情報などの発信を通じ、多種多様なニーズにあわせた北海道旅行や道内周遊も提案してくれますよ！

画像：北海道エアポート株式会社詳細情報

これがわたしのHOKKAIDO LOVE!祭 2025

開催日時：2025年11月8日（土）・9日（日）10:00～18:00

※最終日は17:00まで

開催場所：大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 光の広場

北海道Likers編集部のひとこと

北海道の8空港が大阪『ららぽーとEXPOCITY』に大集合！

自然・食・アクティビティを体感しながら、北海道の魅力に出会えるチャンスです。ぜひ足を運んでみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】＼ 北海道の魅力を発信 ／「これがわたしのHOKKAIDO LOVE! 祭 2025」を大阪にて開催！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

