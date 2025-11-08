プロレスラーとして活動を再開することを発表したタレントのフワちゃんが8日、自身のXを通じて公式サイトをリニューアルしたことを報告。サイトには、活動休止中の様子を記載し、今年7月にロンドンにプロレス留学していたことを明かした。

フワちゃんはXで「凝ってて楽しいフワちゃんのホームページが、プロレス仕様にリニューアルしました！！」と報告。「活動休止中にあった出来ごとも、「フワちゃんとは？」のページにまとめてます！」と伝えた。

公式サイトの「フワちゃんとは？」のページでは、活動休止中の歩みを記載。「2024年8月 SNS上での失言により活動を休止」「11月− 行ってみたかった国を沢山巡り、自身のやりたいことや好きなことを改めて見つめ直す」「2025年4月 ラスベガスにWWEを観に行く。現地で会った武藤さんがXにフワの写真を載せようとして、慌てて止める」「7月 ロンドンにプロレス留学。海外の道場は男女混合のため、毎日大男からボコボコにされる。午前中は語学学校に通い英語を勉強。他の日本人留学生の方々は、気まずかったのか一切存在に触れずにハルカさんと呼んでくれる」「10月 日本に帰国。長い間考えた結果、本気でプロレスを頑張りたいという意志が固まり、STARDOMに練習生として参加する」などと紹介した。

昨年8月2日、お笑いタレント・やす子が自身のX（旧ツイッター）に「やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので皆 優勝でーす」と投稿。同4日にフワちゃんはやす子の投稿を引用し、不適切な投稿をポスト。これが大きな批判を呼んだ。のちにフワちゃんは、やす子本人に直接謝罪したと報告したものの批判は収まらず「一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくことにしました」とし、同11日から活動を休止していた。