公益社団法人SVリーグ（SVL）が7日（金）、「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」（SVリーグオールスターゲーム）の中間発表を実施した。

今季のSVリーグオールスターゲームは、2026年1月31日（土）・2月1日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催。ヘッドコーチ男女各2名、選手男女各28名（オポジット2名、アウトサイドヒッター4名、ミドルブロッカー4名、セッター2名、リベロ2名ずつ）がファン投票とリーグ推薦によって選出される。

そのファン投票は、『J SPORTS』ならびに『Vコレ』を用いて、11月24日（月）までの期間で現在実施中であるが、その中間結果が公開された。

女子のオポジット（OP）ではロザマリア・モンチベレル（デンソーエアリービーズ）、ミドルブロッカー（MB）は山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）、アウトサイドヒッター（OH）では佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）、セッター（S）は中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）、リベロ（L）は岩澤実育（埼玉上尾メディックス）が現時点で1位にランクイン。

一方の男子では、OPが宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）、MBが小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）、OHが水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）、Sは関田誠大（サントリーサンバーズ大阪）、Lは小川智大（サントリーサンバーズ大阪）が1位を走っている。

なお、中間発表時点で最多の票を獲得しているのは、女子は山田二千華の18,188票、男子は水町泰杜の35,295票となっている。気になる最終結果発表は、28日（金）を予定している。

中間結果は以下の通り。

■SVリーグ女子

▼オポジット



1位 ロザマリア・モンチベレル（デンソーエアリービーズ）／6,044

2位 宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）／5,789

3位 吉武美佳（SAGA久光スプリングス）／2,644

4位 シルビア・チネロ・ヌワカロール（NECレッドロケッツ川崎）／2,640

5位 河俣心海（ヴィクトリーナ姫路）1,485



▼ミドルブロッカー



1位 山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）／18,188

2位 荒木彩花（SAGA久光スプリングス）／9,875

3位 細沼綾（PFUブルーキャッツ石川かほく）／4,669

4位 伊藤麻緒（ヴィクトリーナ姫路）／4,535

5位 平山詩嫣（SAGA久光スプリングス）／4,389

6位 麻野七奈未（デンソーエアリービーズ）／3,992

7位 道下ひなの（群馬グリーンウイングス）／3,768

8位 佐々木千紘（ヴィクトリーナ姫路）／3,578

9位 林田愛佳（東レアローズ滋賀）／3,076

10位 小川 愛里奈（大阪マーヴェラス）／2,821



▼アウトサイドヒッター



1位 佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）／17,519

2位 和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）／12,952

3位 野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）／10,844

4位 北窓絢音（SAGA久光スプリングス）／10,594

5位 林琴奈（大阪マーヴェラス）／6,773

6位 黒後愛（埼玉上尾メディックス）／5,679

7位 川添美優（PFUブルーキャッツ石川かほく）／5,455

8位 中島咲愛（SAGA久光スプリングス）／4,325

9位 仁井田桃子（群馬グリーンウイングス）／3,606

10位 髙相みな実（群馬グリーンウイングス）／2,903



▼セッター



1位 中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）／8,489

2位 栄絵里香（SAGA久光スプリングス）／4,244

3位 山下遥香（群馬グリーンウイングス）／4,125

4位 万代真奈美（SAGA久光スプリングス）／4,053

5位 岩崎こよみ（埼玉上尾メディックス）／4,037



▼リベロ



1位 岩澤実育（埼玉上尾メディックス）／7,343

2位 西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）／6,931

3位 福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）／6,070

4位 松岡芽生（東レアローズ滋賀）／5,656

5位 西崎愛菜（大阪マーヴェラス）／5,111



■SVリーグ男子

▼オポジット



1位 宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）／32,044

2位 西田有志（大阪ブルテオン）／25,286

3位 バルトシュ・クレク（東京グレートベアーズ）／14,216

4位 ドミトリー・ムセルスキー（サントリーサンバーズ大阪）／9,037

5位 マシュー・アンダーソン（日本製鉄堺ブレイザーズ）／6,220



▼ミドルブロッカー



1位 小野寺太志（サントリーサンバーズ大阪）／25,593

2位 山内晶大（大阪ブルテオン）／21,588

3位 傳田亮太（ウルフドッグス名古屋）／21,086

4位 髙橋健太郎（ジェイテクトSTINGS愛知）／19,802

5位 西本圭吾（広島サンダーズ）／9,570

6位 西川馨太郎（大阪ブルテオン）／7,417

7位 ノルベルト・フベル（ウルフドッグス名古屋）／5,876

8位 村山豪（東京グレートベアーズ）／5,752

9位 伊藤吏玖（東京グレートベアーズ）／5,487

10位 佐藤駿一郎（ウルフドッグス名古屋）／5,360



▼アウトサイドヒッター



1位 水町泰杜（ウルフドッグス名古屋）／35,295

2位 柳田将洋（東京グレートベアーズ）／20,732

3位 髙橋藍（サントリーサンバーズ大阪）／20,074

4位 甲斐優斗（大阪ブルテオン）／17,275

5位 山崎彰都（ウルフドッグス名古屋）／13,587

6位 トリー・デファルコ（ジェイテクトSTINGS愛知）／12,078

7位 富田将馬（大阪ブルテオン）／5,466

8位 戸嵜嵩大（東京グレートベアーズ）／4,602

9位 後藤陸翔（東京グレートベアーズ）／4,397

10位 楠本岳（東レアローズ静岡）／4,151



▼セッター



1位 関田誠大（サントリーサンバーズ大阪）／28,879

2位 アントワーヌ・ブリザール（大阪ブルテオン）／15,770

3位 大宅真樹（日本製鉄堺ブレイザーズ）／8,609

4位 永露元稀（広島サンダーズ）／8,333

5位 深津英臣（ウルフドッグス名古屋）／7,923



▼リベロ



1位 小川智大（サントリーサンバーズ大阪）／32,376

2位 市川健太（ウルフドッグス名古屋）／17,735

3位 山本智大（大阪ブルテオン）／16,056

4位 藤中颯志（サントリーサンバーズ大阪）／5,932

5位 高橋和幸（ジェイテクトSTINGS愛知）／3,376

