玄関に現れた空腹の子猫にごはんをあげると…子猫の素直なアピールが注目を集めています。話題の動画の再生回数は10万回を超え「猫ちゃんが「このお家！」って選んで来たんですよ、きっと」「入れて～が、積極的で可愛い！幸せ決まったね」「そうとう腹ペコだったんですねw」といったコメントが集まっています。

【動画：『玄関に現れた空腹の子猫』→ごはんをあげてみたら…】

子猫の猛烈アピール！

TikTokアカウント「lucky.cats_an_xin_ray」に投稿されたのは、とてもお腹が空いていた子猫の様子です。ある日、投稿者さんのおうちの玄関の前に、子猫が現れたのだそう。とてもお腹が空いている様子だったので、ごはんをあげたところ「うみゃい！うみゃい！」と鳴きながら勢いよく食べていたそうです。食べている間おしゃべりが止まらず、とても空腹だったことが伝わってきます。

ある程度食べたところで、子猫は玄関のドアに向かって鳴き出したのだそう。これは「おうちの中に入れてー！」と言っているのかもしれません。この子猫の姿を見て、投稿者さんは子猫を家族に迎えることにしたそうです。

先住猫に猫語でアピール？

玄関には先住猫ちゃんもいて、子猫がごはんを食べる様子を見ていたそうです。玄関に向かって鳴く子猫に、先住猫ちゃんも鳴いて応えていたそうで、猫にしかわからないやりとりがあったのかと思うと微笑ましく見えます。

安心の家猫生活スタート

保護された子猫は、おうちの中に入るとのどをゴロゴロと鳴らして、とてもリラックスして過ごしていたのだそう。先住猫ちゃんたちにも受け入れられ、一緒にごはんを食べているそうです。上手にアピールして幸せな家猫生活を手に入れた子猫でした。

投稿には「何日食べていなかったんだろう？良かったね。お腹がいっぱいになって、お家にまで入れてもらえて…幸せになれたね」「空腹と寂しさでいっぱいだったろぅなぁ。保護してくださりありがとうございます」「運命の、出会いってこんな感じなんですね！可愛くてたまらない」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「lucky.cats_an_xin_ray」では、投稿者さんの愛猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「lucky.cats_an_xin_ray」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。