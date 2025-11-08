WEB限定だってーーーーッ！！【3COINS】シンプルデザインが嬉しい♡「収納アイテム」

家具を増やすと圧迫感が出たり、クリアケースはかさばったりと、収納には悩みがつきもの。

今回は、そんなお悩みをスマートに解決してくれる【3COINS（スリーコインズ）】の「収納アイテム」をご紹介します。編集部スタッフがECストアで見つけた、見た目も機能性も兼ね備えた優秀アイテムです。

カラーボックスに収まる「フタ付きクリアワイドボックス2個セット」

1つ目は、「フタ付きクリアワイドボックス2個セット」\660（税込）。出し入れしやすい取っ手付き、中に入れた物が一目で分かるメモ用ポケット付きと、痒いところに手が届くアイディアが詰まっています。約縦26 × 横37 × 奥行26cmで、カラーボックスに入れられるサイズ感。使い勝手も抜群です。

大容量で持ち運びもラクラク「クリアボックスバッグLL2個セット」

2つ目は、持ち運びしやすい長めのバングルがついた「クリアボックスバッグLL2個セット」。サイズは約縦40 × 横80 × 奥行30cmで、耐荷重は約16kg。衣類はもちろん、おもちゃや靴などを片付けるのにも使えそう。お値段は\1,100（税込）。

どちらも水や汚れに強い素材で、ファスナー付き。さらに、使っていない時はコンパクトに畳める優れものです。【3COINS】のオンラインストアには、収納アイテムが豊富に揃っています。ぜひチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N