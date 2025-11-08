お兄ちゃん猫をバックハグし、愛情を込めて毛繕いしていた弟猫ですが...。その後のまさかの展開が予想外で面白いと話題を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で17.1万回再生を記録し、「いや、そ、それちゃうで、みたいな顔wwwwww」「ううう可愛いストレスなにもかも消えた」「抱え込まれて可愛すぎてチヌ」といった声が寄せられています。

【動画：お兄ちゃん猫をバックハグ→愛情込めて『毛繕いしていた弟猫』が、次の瞬間…】

弟猫がお兄ちゃんを毛繕い

TikTokアカウント『⭐︎ゆう⭐︎【YouTube活動中】』に投稿されたのは、マンチカン「メル」くんとラグドール「タヌ」くんの姿。2人はまるで本当の兄弟のように仲良しなのだそう。お兄ちゃんのメルくんが人懐こい性格なのに対し、弟のタヌくんはツンデレで天然なのだとか。

ある日、タヌくんがメルくんを毛繕いしていたといいます。バックハグでメルくんをがっしりと抱きしめ、頭や耳を丁寧に舐めていたのだとか。「きれいにしてあげるニャ」とお兄ちゃんのお世話をする優しい弟です。

まさかの間違い？！

タヌくんに毛繕いされるメルくんの表情を見てみると、何とも言えない困り顔。「しょうがニャい、好きにさせてやるか」とタヌくんの大きすぎる愛情を受け入れ、無になっていたといいます。

メルくんを愛情たっぷりに毛繕いしていたタヌくんが次の瞬間、予想外の行動に出たといいます。なんと、隣に座っていたクマのぬいぐるみをぺろぺろし始めのだとか。一生懸命、クマさんを毛繕いするタヌくん。メルくんと同じ茶色い毛色なので間違えたのかもしれません。

少しの間クマさんをぺろぺろしたあと、「あれ？何か違うニャ」と気付いたようで、またメルくんの毛繕いに戻ったといいます。

仲良し兄弟にほっこり

この様子を見ていたママさんは、大爆笑してしまったのだとか。ちなみにママさんもメルくんに毛繕いをされることがあるそうで、「たまに、髪の毛を喰われる」のだそう。

普段はメルくんがタヌくんを毛繕いすることのほうが多いそうで、メルくんはタヌくんの姿が見えないと探し始めるほどタヌくんラブなのだそう。2人のやり取りを見るのが幸せだというママさん。きっとこれからも、仲睦まじい姿をたくさん見せてくれることでしょう。

投稿には、「もうされるがまま感」「きつく抱きしめられてる。しかも…バックハグ」「舐められてる子の顔ツボまじかわいい」「尊い」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『⭐︎ゆう⭐︎【YouTube活動中】』には、今回紹介したメルくんとタヌくんの愛くるしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『⭐︎ゆう⭐︎【YouTube活動中】』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。