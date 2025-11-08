グラビアアイドルの豊島心桜（とよしま・こころ＝22）が、10月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭グラビアに登場した。



【写真】スケ感衣装、隠しきれない“わがままボディ”で22歳バースデー

撮影は初めて訪れたというインドネシア・バリ島で行われた。自身のインスタグラムにオフショットなども掲載し、同時発売のデジタル写真集「豊島心桜史上、最上級の“わがままボディ”」と12月1日発売の「豊島心桜2026,01~12カレンダーブック」（集英社）もちゃっかりアピール。「最後のわがままボディらしいです……（小声）」と照れながらも肉感的なスタイルを強調した。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載されている。バリの食事を満喫しつつも、帰国後はダイエットに励んでいると明かした。ただ、カレンダーブックについては「これまで出したデジタル写真集やグラビアの中で、最も健康的で人間らしくてムチムチしてます」と“わがままMAX”状態であることを告白。「このムチムチ健康ボディはたぶん今回が最後なので、皆さん見逃さないようにお願いします」とレア感をあおった。



現在の自身の体形については「やっぱりかわいいなって思いました」と満足げ。「ちょっとムチムチした肉感のほうが安心できるというか。理想のボディだなって思うんです」と自己肯定感高めだった。



同号ではほかに、蒔埜ひな、姫野ひなの、平嶋夏海、青井春、さくらもも、星名美津紀、木部桃花も登場している。



（よろず～ニュース編集部）