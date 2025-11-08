娘と散歩に行きたがる夫。良い父親だと純粋に喜んでいたのに――／娘が初めて「ママ」と呼んだのは、夫の不倫相手でした1
『娘が初めて「ママ」と呼んだのは、夫の不倫相手でした1』
（リナ：原作、釈氏とおる：漫画/KADOKAWA）第1回【全19回】
ある日、夫のタブレットから偶然浮気の証拠を見つけてしまった専業主婦のリナ。そこには、「早く本当の家族になりたい」というメッセージと、娘を幸せそうに抱く見知らぬ女の写真があった。不妊治療を経てようやく授かったのに、娘が初めて「ママ」と呼びかけたのは、リナではなく夫の不倫相手だった!? リナはショックで愕然とするも、不倫相手と戦うことを決意する。ところが、相手はまったく会話が成り立たない、常軌を逸したヤバい女で――!? 驚愕のサレ妻復讐劇『娘が初めて「ママ」と呼んだのは、夫の不倫相手でした』を好評につき再連載！ 完結巻となる第2巻のエピソードも追加してお届けします。
この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
