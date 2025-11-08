NGT48大塚七海、弾ける笑顔＆美ヒップが眩しい水着SHOT披露！等身大でナチュラルな魅力が光る

株式会社KADOKAWAは、2026年2月13日に、『NGT48 大塚七海1st写真集（仮）』を発売する。

【写真】清楚な魅力が際立つ白ワンピSHOTなども公開

大塚は、NGT48の2期生として2018年にデビュー。2024年8月リリースの10thシングル「一瞬の花火」でセンター（トリプルセンター）を務め、2025年6月リリースの11thシングル「希望列車」ではWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍中。そんな大塚のファースト写真集発売に先駆けて、スペシャルカットが先行公開された。

撮影が行われたのは、新潟出身の大塚にとっても縁のある佐渡島。豊かで美しい自然や古き良き日本の原風景の残る離島で見せた大塚の透明感あふれる笑顔、ドキッとするような大人の表情を切り取った。今までの“ななみん”とまだ誰も知らない彼女の姿を収録している。

スレンダーなスタイル際立つ水着姿や、「大切な時には必ず着る」という清楚な白ワンピース、無防備な“寝起き”ショットなど、等身大でナチュラルな彼女の姿を楽しむことができる。

さらに今作では、大塚自身初となるランジェリーカットにも挑戦。25歳を迎え、大人の魅力あふれる女性に成長した彼女の気持ちを感じさせる一冊となっている。