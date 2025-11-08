¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤«¤ó¤¸¡×À¤ÏÃ¤ä¤¤Î»ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¿²È»ö¤Ï½÷¤Î»Å»ö¤À¤í¡©¡
¡Ø²È»ö¤Ï½÷¤Î»Å»ö¤À¤í¡© ¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¤20ºÐ¾å¤ÎÉ×¡Ù¡Ê¤¦¤ß¤³/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´13²ó¡Û
¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤ê¤³¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë20ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÏº¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ·ëº§¡£¤Ç¤â¡¢°ìÏº¤Ï¡Ö²È»ö¤Ï·¯¤Î»Å»ö¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²È¤ÎÃæ¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ëº£»þ¤³¤ó¤Ê²½ÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¿Í¤¤¤ë¤Î¡© ¤É¤¦¤·¤¿¤é¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡© ¤Ï¤¿¤·¤ÆÃË½÷´Ñ¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏËä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇ¯Âå¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤Ç¯¤Îº¹É×ÉØ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø²È»ö¤Ï½÷¤Î»Å»ö¤À¤í¡© ¶¦Æ¯¤¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¤20ºÐ¾å¤ÎÉ×¡Ù¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
