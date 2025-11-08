コナテはフリーでの退団濃厚、レオーニはシーズンアウトの大怪我 CBが足りないリヴァプールがニューカッスルのボトマン引き抜きへ
今夏の移籍市場では4億5120万ポンドもの大金を投じたリヴァプール。アタッカーにSB、CBとバランスよく獲得したが、現状CBは人手不足となっている。
今夏リヴァプールにやってきたCBであるジョヴァンニ・レオーニはリーグカップのサウサンプトン戦で負傷。シーズンアウトの大怪我となり、アルネ・スロット監督のチームはいきなりCBを失った。
主軸であるイブラヒマ・コナテはクラブとの契約最終年を迎えているが、延長される気配はなし。レアル・マドリード行きが濃厚といわれており、トレント・アレクサンダー・アーノルドに続く引き抜きとなる。
『caughtooffside』によると、リヴァプールはCBを強化するためニューカッスルのDFスヴェン・ボトマンに注目しているようだ。
ボトマンはフランスのリールからやってきたCBで、その高いスキルを武器に近年のニューカッスルの守備を支えている。
クラブはオランダ代表DFを高く評価しており、引き留めるために新契約を用意しているが、スポーツディレクターの交代により、その交渉に遅れが出ているという。
ボトマンにはリヴァプールだけでなくチェルシーも関心を示している。