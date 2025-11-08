脚本家との仲が順調で、ヤクザは上機嫌。彼女のことを考えていると、さっそく電話が…／極道きゅん戀 3㉒
『極道きゅん戀 3 恋愛ドラマ大好きなヤクザの恋愛事情』（松下リサ：漫画、草野來：原作、炎かりよ：キャラクター原案/KADOKAWA）第22回【全26回】
【漫画】『極道きゅん戀 恋愛ドラマ大好きなヤクザの恋愛事情（1〜3巻）』を第1回から読む
かつて一世を風靡した脚本家も今やオワコン…。失敗続きで大手からのオファーもなくなっていた小山田ウシオに、ある日、大きなチャンスがやってきた。ウシオのデビュー作にして代表作の主演を演じた人気俳優から、脚本家として指名されたのだ。再起を賭けたチャンスにやる気を出すも、指定されたコンセプトは興味も知識もゼロのヤクザ作品。開始早々行き詰まるウシオだったが、ある出来事がきっかけで、ジムでよく会う男・鮫肌ユキジがヤクザで、さらにウシオの大ファンだと判明し――？ オワコン脚本家×ストイック極道のハードボイルドラブコメ『極道きゅん戀 恋愛ドラマ大好きなヤクザの恋愛事情』（1〜3巻）を好評につき再連載！ 10月8日より好評発売中の最終3巻のエピソードも追加してお届けします。
