◆紅白戦 白組１―３紅組（８日・Ｇタウン）

巨人は８日、秋季キャンプで若手主体の紅白戦を行った。

今季の反省から、得点力アップのために、チャンスで１点をもぎ取る細かい作戦の練習を毎日メニューに入れている。

この日は盗塁、重盗、バント、ヒットエンドラン、バスターエンドラン、ランエンドヒットなどを駆使して実戦で確認。両チーム合わせて７イニングで７盗塁３犠打と機動力野球による攻撃改革を印象づけた。

橋上オフェンスチーフコーチは、安打以外で走者を進塁させられなかったことを今季の反省に挙げつつ、「（狙いは）意識付けと技術力の向上。細かな失敗や修正点はあったが満足」と及第点を与えた。

この日の主な攻撃面の仕掛けた作戦は以下の通り。

【紅組】

▽２回無死二塁 笹原犠打

▽３回２死一塁 佐々木ランエンドヒットで右前安打

▽３回２死一、三塁 佐々木二盗、捕手の二塁送球間に三走・門脇生還で重盗

▽５回１死一塁 中田二盗

▽５回１死一、二塁 一走・鈴木大と二走・中田が重盗、打者門脇空振り、捕手の三塁悪送球間に中田生還

【白組】

▽初回１死一塁 浦田二盗

▽３回無死二塁 坂本達がバスターエンドラン空振りも舟越三盗成功

▽３回無死一、三塁 大津の打席で一走・坂本達だけがスタートを切るヒットエンドランで遊ゴロ一塁アウト間に三走・舟越生還

▽３回１死二塁 宇都宮セーフティーバントが犠打に

▽４回無死一塁 泉口犠打