◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１０位の樋口新葉（ノエビア）は１１５・１２点、合計１６８・２７点で９位となった。今季限りで現役引退を表明。最後のＮＨＫ杯にスタンディングオベーションがおくられた。

９月のチャレンジャーシリーズ、木下杯以来、約２か月ぶりの実戦を終え、万感の思いがあふれた。額に「新葉」のイニシャルでもある「Ｗ」の形をしたティアラを身につけ、「ワンダー・ウーマン」を演じた。弓を射るようなポーズでフィニッシュした直後、１０秒ほどリンクに顔をうずめた。立ち上がると涙をぬぐい、観客に手を振って声援に応えた。「ホッとした。滑り切れたことがうれしかった。ここまでできた自信と課題が見つかったので、来週（スケートアメリカ）に向けていいスタートが切れた」と目を潤ませながら話した。

右足甲を負傷し、ＳＰは１０位と出遅れた。巻き返しを目指し、力強い女性がテーマのプログラムで力を振り絞った。「フリーを滑り切れればＳＰは気合」と入念に練習を重ねてきた。冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）―３回転トウループを決めるなど、点数を重ねた。予定した３連続ジャンプは転倒したが、観客の手拍子が響き渡り、「すごく力になった」とラストのＮＨＫ杯を見届けたファンへ感謝の思いを語った。

痛み止めを服用しながら臨んだ今大会。これまでは効果が表れにくかったが、ＳＰ、フリーを通して演技中は痛みがなかったという。「足の状態がいい。勘違いかも知れないけど、プラスに捉えている。安心して滑ることができたし、来週にもつながる」と前向きに話した。２週連続でのＧＰシリーズへ「自分のできることをやりたい。今日よりもいい状態で、今みたいな気持ちになるスケートができたら」と意気込んだ。