¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¡¢¡ÈÁ´½¸Ãæ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡Ö»¨²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡×Æ«·Ý¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á
¡¡¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¤¬¡¢¡ÈÁ´½¸Ãæ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ®Çµ²Ö»á¤Ï£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÇò¤¤Ä¹Âµ¡ß¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¿¦¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÇ´ÅÚ¤ò»Í³Ñ¤¯Ê¿¤¿¤¤·Á¤ËÀ°¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ï¡Á¡Á¡ÁÆ«·Ý¤Ï»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´½¸Ãæ¡£»¨²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ®Çµ²Ö»á¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏÌî·Ê»Ò¤È·ëº§¤·¡¢£³»ù¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â£²£°£±£¸Ç¯¤ËÎ¥º§¡££²£³Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î²ÖÅÄÍ¥°ì¤Ï·¤¿¦¿Í¤ä²è²È¡¢²Î¼ê¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¡£¼¡½÷¤ÎÇò²Ï¤ì¤¤¤Ï£²£³Ç¯£±·î¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£µ®Çµ²Ö»á¼«¿È¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä£Ã£Í¤Ç¸«¤»¤ë¶á±Æ¤¬¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Öº£¡¢ÂÎ½Å²¿¥¥í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£