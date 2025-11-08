■9日（日）の天気

全国的に雨が降るでしょう。北日本の寒さは緩みますが、関東は12月並みの寒さとなりそうです。

●西日本、沖縄

沖縄は晴れますが、西日本は朝から雨の所が多いでしょう。九州では朝、激しく降るところもありそうです。最低気温は15℃前後、日中は8日（土）ほどは気温が上がらないものの、20℃前後のところが多くなりそうです。

●東日本

夜にかけて雨が降ったり止んだりで、太平洋側沿岸部を中心に雨脚の強まることもありそうです。最高気温は宇都宮、熊谷で12℃、東京14℃など、関東は12月並みの寒さとなるでしょう。名古屋も16℃止まりとなりそうです。

●北日本

午後は雨の降るところが多いでしょう。雪の積もっているところでは路面状況の悪化にお気をつけください。最高気温は8日（土）より大幅に上がり、札幌10℃、青森15℃など寒さが緩みそうです。

■週間予報

●大阪〜那覇

沖縄は台風26号や前線の影響で14日（金）にかけて雨が続きそうです。西日本は晴れる日が多いですが、太平洋側では来週中頃、雨の降るところもありそうです。

●新潟〜名古屋

関東や東海は来週、晴れる日がほとんどでしょう。10日（月）は北風が強まるものの、東京は20℃まで上がりそうです。北陸は週明けも雨で、大雨となるおそれがあります。

●旭川〜福島

日本海側では週明け、雨や雪が降り、風も強まるでしょう。雪が積もるところもありそうです。12日（水）は広く晴れますが、13日（木）は再び雨や雪が降るでしょう。