◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

女子シングルス準々決勝が行われ、早田ひな選手(13位)がプエルトリコのA.ディアス選手(同19位)を破り、4強入りを決めました。

国際大会では過去3度対戦し、早田選手が全勝。好相性の相手に2ゲームを連取しますが、第3ゲームは中盤以降、積極的に攻めるディアス選手の前に落とします。

第4ゲームは中盤から長いラリーの展開も増える中、9-9からサーブで2本ポイントを奪取。勝利に王手をかけます。

第5ゲームもいきなり3連続ポイント。たまらず相手はタイムアウトを取ります。タイムアウト明けは1ポイントを許しますが、再び3連続ポイントで引き離します。終盤はやや相手に粘られますが、最後は強力なフォアハンドを打ち抜き、4-1(11-8、11-5、10-12、11-9、11-7)で準決勝進出を決めました。

日本勢は、張本美和選手(同7位)がエジプトのゴーダ選手(同26位)と対戦。伊藤美誠選手(同9位)がドイツのハン イン選手(同24位)と準々決勝を戦います。