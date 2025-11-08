香港のハッピーバレー競馬場で12月10日（水）に行われる「2025ロンジン・インターナショナル・ジョッキーズ・チャンピオンシップ」に、C.ルメール騎手（栗東・フリー）が出場することが発表された。

本シリーズは、世界各国を代表する騎手が集結して争う国際招待競走で、ナイター開催の全4競走で実施される。各レースの成績に応じてポイントが与えられ、合計ポイントの最多獲得者がチャンピオンとなる。

世界の名手集まる

ポイント配分は1着12ポイント、2着6ポイント、3着4ポイント。優勝騎手には賞金60万香港ドル、2位には25万香港ドル、3位には15万香港ドルが授与される予定。

今年の出場騎手は以下の12名で構成され、各騎乗馬は12月8日に決定される予定。

●出場騎手

C.ルメール（日本）

M.バルザローナ（フランス）

Z.パートン（香港）

R.キング（オーストラリア）

J.モレイラ（ブラジル）

R.ムーア（イギリス）

H.ドイル（イギリス）

W.ビュイック（イギリス）

J.マクドナルド（ニュージーランド）

U.リスポリ（アメリカ）

香港所属騎手2名

※11月26日終了時点のリーディング上位1名および香港出身騎手1名〈Z.パートン騎手を除く〉