夜中に咳する母に子どもが「あっち向いて」→直後の展開に10万いいね「泣くやつ」「素敵」【ママリ】

咳き込む母→わが子の優しさに涙

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、めあ🎀(@mea_219)さんの投稿した温かなエピソードです。子育てをしていると大変なこともありますが、お子さんの成長や優しさに支えられることもありますよね。めあさんは、夜中に咳で子どもを起こしてしまい「お母さんあっち向いてー」と言われたそう。ごめんうるさかったよね、と背中を向けると…。お子さんの優しい真意に涙。

子育てをしていると大変なこともありますが、お子さんの成長や優しさに支えられることもありますよね。そんなときには、今までやってきてよかったなあとホッとするような、温かい気持ちになるのではないでしょうか。





投稿者・めあ🎀(@mea_219)さんは、夜中に咳で子どもを起こしてしまい「お母さんあっち向いてー」と言われたそう。ごめんうるさかったよね、と背中を向けると…？その後お子さんの取った行動と優しい真意に涙。

夜中めっちゃ咳出て、子ども起こしてしまって、「お母さんあっち向いてー」って言われたから、ごめんうるさかったよね、って思ってあっちむいたら、背中さすってくれた😭やさしい😭

夜中に咳き込んでしまっためあさんに、お子さんは背中をさすってくれたそう！体調が悪いときは、人の優しさがより身に染みますよね。お子さんなら尚更うれしいのではないでしょうか。きっと普段のめあさんの優しさが、お子さんからも返って来たんですね…。じんときました。



この投稿には「咳は止まっても、涙が止まらなくなりそう🥺」「泣いちゃいます。背中さすられるってすごい安心しちゃうんですよね…ほろり😢」といった温かいコメントが寄せられていました。渡した優しさがまた次の人へと伝わっていく、というのは素敵なことですね。お子さんが母を思って取った行動に、じんわり胸が温かくなる投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）