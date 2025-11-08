23歳・蒔田彩珠、愛車“ドラッグスター”でツーリング “ギャップ大”な姿に「マジか!?」「カッケェーー!!」
俳優の蒔田彩珠（23）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。愛車でツーリングを楽しむ様子を公開した。
【写真】「マジか!?」「カッケェーー!!」愛車“ドラッグスター”にまたがる蒔田彩珠
2023年4月に投稿で「免許合宿行った！」と明かし、免許取得を報告していた蒔田。今回の投稿では、愛車のヤマハ「ドラッグスター250」に乗り笑顔でツーリングを楽しむ動画や、海をバックに愛車にまたがる“2ショット”を披露した。
ギャップを感じるこの姿に、「マジか!?」「カッケェーー!!」「むっちゃ似合う！」「こんなかわいい子が、バイク好きなんだねー！」「一緒にツーリングしたいぜ」など、さまざまな反響が寄せられている。
