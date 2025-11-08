¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro ºÊ¡¦»³ËÜÉñ¹á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ÁÌä¤ËÀµÄ¾²óÅú¡ÖÀ¾ËãÉÛ¤Ë¤¢¤ë¡Ä¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¡¢¸Ä¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿¹¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê28¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀîºêÂëÌé¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¼ÁÌä¤Ï»³ËÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÉ×ÉØ·ö²Þ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤«¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃçÄ¾¤ê¤¹¤ë¤«¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤¹¤è¡£·ë¹½Ã¸¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡£°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¤Í¡£²¶¤ÏÁá¤¯²ò·è¤·¤¿¤¤¡£¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤É¤¦¤»¤³¤ÎÀè°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³ËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¾ËãÉÛ¤Ë¤¢¤ë¾ÆÆù²°¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÏµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¤Î¡ÖSENDAI GIGS¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹½Â¤¤òµó¤²¡ÖÎ¢¤¬¾®¤µ¤¤¾¦¶È»ÜÀß¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢ÂÌ²Û»Ò²°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ìºÇ¹â¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Àîºê¤â¡ÖÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¤É¤¦·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢Àîºê¤ÏËÜ¿Í¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ç¡Ö¥»¥È¥ê²ñµÄ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Hiro¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÏÁ´Éô¡¢²¶¤¬·è¤á¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö1ÈÖºÇ½é¤Î¶Ê¤È1ÈÖºÇ¸å¤Î¶Ê¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ÈÆ±¤¸ºî¤êÊý¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£