ホリデー気分を彩る♡This is CASSATA.の限定カッサータアソートが登場

冬の訪れとともに楽しみたい、心温まるスイーツが登場です。This is CHIFFON CAKE.が手がけるカッサータブランド「This is CASSATA.」から、クリスマス限定アソート『Christmas Selection』が発売されました。カラフルで華やかな「colorful」と、大人の味わいが楽しめる「mode」の2種類。家族や友人、大切な人と過ごす特別なホリデーを、贅沢な甘さとともにお楽しみください♡

ホリデーを華やかに彩る「colorful」

価格：3,300円（税込）



『Christmas Selection【colorful】』は、見た目も味わいも心躍るアソート。プレーン、ストロベリー、ピスタチオの3種を詰め合わせ、ライトから濃厚まで幅広い味を楽しめます。

クリスマスカラーをモチーフにしたビジュアルは、テーブルを一気に華やかに♡家族や友人とシェアしながら、お気に入りのフレーバーを見つけるのも楽しいひとときです。

内容量：プレーン約42g×2個／ストロベリー約38g×2個／ピスタチオ約42g×2個

賞味期限：冷凍（-18℃以下）で2か月以上

大人ビターが魅力の「mode」セレクション

価格：3,300円（税込）



『Christmas Selection【mode】』は、上質で深みのある味わいを求める方にぴったり。プレーン、チョコレート、キャラメルの3種を詰め合わせ、ほろ苦さと甘さの絶妙なバランスを堪能できます。

ラズベリーの酸味やチーズのコクが重なり、口の中で広がる余韻が魅力。ディナー後のデザートタイムにぴったりな、洗練されたホリデースイーツです。

内容量：プレーン42g×2個／チョコレート40g×2個／キャラメル38g×2個

箱サイズ：縦165mm×横221mm×高さ72mm

賞味期限：冷凍（-18℃以下）で2か月以上

ホリデー限定の特別な甘さをあなたに♪

クリスマスの食卓を彩るスイーツとしてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな『Christmas Selection』。

LINE公式アカウントまたはメルマガ登録で、11月30日までの限定10％OFFクーポンも配布中です。この冬は、心までとろけるようなカッサータで、甘くて幸せなホリデーを過ごしてみませんか？