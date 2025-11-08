MLBは日本時間8日までに、両リーグの打撃ベストナインに相当するシルバースラッガー賞の受賞者を発表しました。

ナ・リーグDH部門には大谷翔平選手、ア・リーグ捕手部門には本塁打王と打点王のリーグ打撃2冠に輝いたカル・ローリー選手などそうそうたる顔ぶれが並ぶ中、新人選手が一人名前を連ねました。ア・リーグ一塁手部門のアスレチックスのルーキー、ニック・カーツ選手です。昨季受賞し、ワールドシリーズまでチームの主砲として引っ張り続けたブルージェイズのウラジミール・ゲレロJr.選手が同部門にいるなかの選出となりました。

カーツ選手はMLB1年目の22歳。現地時間7月25日の試合ではメジャー史上20人目の4本塁打を含む6打数6安打、6得点、8打点を記録。ルーキーながら今季117試合に出場して、打率.290、リーグ5位タイの36本塁打、86打点の好成績。規定打席には到達しなかったもののOPSは1.002と来年が楽しみになる活躍をみせました。

▽受賞者一覧

◆ア・リーグ

一塁手:ニック・カーツ(アスレチックス)初受賞

二塁手:ジャズ・チザム(ヤンキース)初受賞

三塁手:ホセ・ラミレス(ガーディアンズ)6度目

遊撃手:ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)2度目

外野手:バイロン・バクストン(ツインズ)初受賞

外野手:アーロン・ジャッジ(ヤンキース)5度目

外野手:ライリー・グリーン(タイガース)初受賞

捕手:カル・ローリー(マリナーズ)初受賞

指名打者:ジョージ・スプリンガー(ブルージェイズ)3度目

ユーティリティー:ザック・マッキンストリー(タイガース)初受賞

チーム:ヤンキース( 2度目)

◆ナ・リーグ一塁手:ピート・アロンソ(メッツ)初受賞二塁手:ケテル・マルテ(ダイヤモンドバックス)2年連続2度目三塁手:マニー・マチャド(パドレス)2年連続3度目遊撃手:ヘラルド・ペルドモ(ダイヤモンドバックス)初受賞外野手:フアン・ソト(メッツ)6年連続6度目外野手:コービン・キャロル(ダイヤモンドバックス)初受賞外野手:カイル・タッカー(カブス)2年ぶり2度目捕手:ハンター・グッドマン(ロッキーズ)初受賞指名打者:大谷翔平(ドジャース)3年連続4度目ユーティリティー:アレック・バーレソン(カージナルス)初受賞チーム:ドジャース(2年連続2度目)