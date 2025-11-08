「今年ハマった3次元アイドル」ランキング！ 2位「なにわ男子」、1位は？
Oshicocoは、InstagramフォロワーやLINE登録者を中心とした推し活層を対象に、2025年に夢中になった「推し」に関するインターネット調査を実施し、『推し・オブ・ザ・イヤー2025』の一環として結果を発表。調査は2025年10月1〜17日の期間で実施されました。
本記事では、推し活層が今年特に夢中になった「3次元アイドル」ランキングを紹介します。
2位：なにわ男子
なにわ男子は、2018年10月に旧・関西ジャニーズJr.（現・関西ジュニア）のメンバーで結成され、2021年11月に『初心LOVE』で華々しくデビューを果たした7人組アイドルグループです。
メンバーは西畑大吾さん、大西流星さん、道枝駿佑さん、高橋恭平さん、長尾謙杜さん、藤原丈一郎さん、大橋和也さんで、大橋さんがリーダー、藤原さんが副リーダーを務めています。
明るく親しみやすいキャラクターと、個々のバラエティ対応力の高さが評価されており、グループとしてだけでなく、メンバー個人の活動にも注目が集まっています。
1位：Snow Man
1位は、9人組アイドルグループ・Snow Manでした。
前身ユニットでの活動を経て、2012年に深澤辰哉さん、佐久間大介さん、渡辺翔太さん、宮舘涼太さん、岩本照さん、阿部亮平さんの6人で結成されました。2019年には向井康二さん、目黒蓮さん、ラウールさんが加わり、現在の9人体制に。長い下積み期間を経て、2020年に待望のメジャーデビューを果たしました。
パフォーマンス力とチームワークの良さが魅力とされ、ファン層の年齢幅も広いのが特徴です。特に2025年はライブツアーやメディア出演の機会が多く、視聴者の印象に残る1年となりました。
