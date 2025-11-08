一生に一度は行きたいと思う「栃木県の絶景スポット」ランキング！ 2位「華厳滝」を抑えた1位は？【2025年調査】
思わず息をのむような絶景は、見る人の心に深く刻まれる特別な体験です。雄大な自然や幻想的な光景、四季折々の美しさが織りなす風景は、日常を忘れさせてくれる癒しの時間を与えてくれます。
All About ニュース編集部は11月4日、全国10〜60代の男女250人を対象に「絶景スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、一生に一度は行きたいと思う「栃木県の絶景スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「高さ97メートルの迫力ある滝を間近で感じながら、自然の雄大さと清涼感を存分に味わってみたい」（20代女性／東京都）、「あの圧巻の滝はぜひもう一度見たいですし、子供にも見せてあげたいです」（40代女性／埼玉県）、「幽霊が出そうな独特の雰囲気のとても大きな滝。一生に一度はみてみる価値があると思う」（30代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「こんなにも藤棚が綺麗なところを他に知らないから。ずっと行ってみたいと思っている場所のひとつです」（20代女性／岡山県）、「ライトアップされた綺麗なラベンダーが見てみたい」（30代女性／愛知県）、「世界的に有名な大藤のトンネル。夜は光と花のコラボも幻想的」（40代男性／広島県）といった声がありました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：華厳滝（栃木県日光市）／53票2位は「華厳滝（栃木県日光市）」でした。日本三名瀑のひとつとして知られる華厳滝は、高さ97メートルの断崖を一気に流れ落ちる迫力のある滝で、年間を通して多くの観光客が訪れます。特に新緑や紅葉のシーズンは、自然との調和が生み出す絶景が広がります。
回答者からは「高さ97メートルの迫力ある滝を間近で感じながら、自然の雄大さと清涼感を存分に味わってみたい」（20代女性／東京都）、「あの圧巻の滝はぜひもう一度見たいですし、子供にも見せてあげたいです」（40代女性／埼玉県）、「幽霊が出そうな独特の雰囲気のとても大きな滝。一生に一度はみてみる価値があると思う」（30代女性／東京都）などのコメントがありました。
1位：あしかがフラワーパーク（栃木県足利市）／56票1位は「あしかがフラワーパーク（栃木県足利市）」でした。藤の花で世界的に有名なスポットで、春の大藤まつりでは幻想的な光景が広がり、多くの人々を魅了します。冬のイルミネーションも見どころで、四季を通じて美しい花と光が織りなす絶景が楽しめる人気の観光地です。
回答者のコメントを見ると「こんなにも藤棚が綺麗なところを他に知らないから。ずっと行ってみたいと思っている場所のひとつです」（20代女性／岡山県）、「ライトアップされた綺麗なラベンダーが見てみたい」（30代女性／愛知県）、「世界的に有名な大藤のトンネル。夜は光と花のコラボも幻想的」（40代男性／広島県）といった声がありました。
