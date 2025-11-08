¡ÖÀ¾¥¹¥Ý¡×¤È¥º¥Ö¥º¥Öµ¿ÏÇ¤â!?¡¡À¸ÊüÁ÷¤Ç²ÖÅÄÍ¥°ì¤È¤Î¸òºÝÇ§¤á¤¿Ê¡ÅÄÅµ»ÒàÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤èÎã¤Î·¤á»Ñ¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö»ä¤â·¤°¦ÍÑÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¸òºÝÁê¼ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡Ä
¡¡À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¡¢Ç¯²¼¥¿¥ì¥ó¥È¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿34ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îà¹¬¤»á»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TOKYO MX¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ!¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡ÅÄÅµ»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ ¸µ²£¹Ë¤Îµ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó¤È¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÏÌî·Ê»Ò¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä·¤¿¦¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢²ÖÅÄÍ¥°ì(30)¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤èÎã¤Î·¤¡×¤È²ÖÅÄ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMr.HANADA¡×¤Î·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢9·î¤«¤éÊ¡ÅÄ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¸©¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¡×¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤ëÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÀ¾¥¹¥Ý¤È¤º¤Ö¤º¤Öµ¿ÏÇ!?¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡Ö»ä¤â·¤°¦ÍÑÃæ¤Ç¡¼¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ê¡ÅÄ¤ÏRKBËèÆüÊüÁ÷¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º2¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºòÇ¯3·î¤ËÂà¿¦¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï21Ç¯¤Ë²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢Ä¹ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£