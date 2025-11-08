「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」の２・５次元歌い手アイドルグループ「めておら‐Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ‐」が８日、東京・池袋のサンシャイン池袋で行われた「アニメイトガールズフェスティバル（ＡＧＦ）２０２５」の特別ステージに登壇した。

地下１階から３階まで広場を覆うように、びっしりとリスナーが集まった。６人がスクリーンに登場すると、大歓声。「料理担当のみかさくんです。最近作った料理はおこさまぷれーと」、「女の子大好き、明るい明雷らいとです」などユニークな自己紹介には笑いが起こった。

今月１０日で、デビューから１年３か月。この日はリスナー参加型クイズでこれまでの歩みを振り返り、８月１日に行った歌い手グループ史上最速となる日本武道館公演の映像も流した。Ｌａｐｉｓが１２月５、６日に全国の映画館で同ライブの映像を全編見ることのできる「ディレイビューイング」開催を発表した。

ロゼは「この感じ（スクリーンを通して行う対面）のイベント初めて過ぎて、ドッキリも受けて新鮮な感覚。すごい楽しかったです。また会おうね〜」。リーダーの心音も「今日のステージ楽しんでくれましたか？（画面越しだけど）ちゃんとみんなのこと見えていたよ。ユーチューブもぜひチェックしてみてください」と呼びかけた。

ＳＴＰＲはＡＧＦ初出展。特別ステージの他、ブース出展やグッズ販売も行っている。