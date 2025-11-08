W杯出場が迫るポルトガル代表、欧州予選に向けたメンバー発表! C・ロナウドら主力が名を連ねる
ポルトガルサッカー連盟(FPF)は7日、今月の北中米ワールドカップ欧州予選2試合に向けたポルトガル代表メンバー26名を発表した。
ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガルは、残り2試合でグループF首位。2位ハンガリーとは5ポイント差となっている。
出場権獲得に王手をかけた状況で、13日に敵地でアイルランド、16日にホームでアルメニアと戦う。
以下、招集メンバー
▽GK
ディオゴ・コスタ(ポルト)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)
ルイ・シウバ(スポルティング)
▽DF
ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)
ネウソン・セメド(フェネルバフチェ)
ジョアン・カンセロ(アルヒラル)
マテウス・ヌネス(マンチェスター・C)
ルベン・ディアス(マンチェスター・C)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
レナト・ベイガ(ビジャレアル)
▽MF
ジョアン・パリーニャ(トッテナム)
ルベン・ネベス(アルヒラル)
ジョアン・ネベス(パリSG)
ビティーニャ(パリSG)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)
▽FW
ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)
ジョアン・フェリックス(アルナスル)
フランシスコ・トリンコン(スポルティング)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)
ラファエル・レオン(ミラン)
ペドロ・ネト(チェルシー)
カルロス・ボルジェス(クラブ・ブルージュ)
ゴンサロ・ラモス(パリSG)
クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)
ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガルは、残り2試合でグループF首位。2位ハンガリーとは5ポイント差となっている。
出場権獲得に王手をかけた状況で、13日に敵地でアイルランド、16日にホームでアルメニアと戦う。
以下、招集メンバー
▽GK
ディオゴ・コスタ(ポルト)
ルイ・シウバ(スポルティング)
▽DF
ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)
ネウソン・セメド(フェネルバフチェ)
ジョアン・カンセロ(アルヒラル)
マテウス・ヌネス(マンチェスター・C)
ルベン・ディアス(マンチェスター・C)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
レナト・ベイガ(ビジャレアル)
▽MF
ジョアン・パリーニャ(トッテナム)
ルベン・ネベス(アルヒラル)
ジョアン・ネベス(パリSG)
ビティーニャ(パリSG)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)
▽FW
ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)
ジョアン・フェリックス(アルナスル)
フランシスコ・トリンコン(スポルティング)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)
ラファエル・レオン(ミラン)
ペドロ・ネト(チェルシー)
カルロス・ボルジェス(クラブ・ブルージュ)
ゴンサロ・ラモス(パリSG)
クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)