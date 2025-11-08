　ポルトガルサッカー連盟(FPF)は7日、今月の北中米ワールドカップ欧州予選2試合に向けたポルトガル代表メンバー26名を発表した。

　ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガルは、残り2試合でグループF首位。2位ハンガリーとは5ポイント差となっている。

　出場権獲得に王手をかけた状況で、13日に敵地でアイルランド、16日にホームでアルメニアと戦う。

以下、招集メンバー

▽GK

ディオゴ・コスタ(ポルト)

ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)

ルイ・シウバ(スポルティング)

▽DF

ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)

ネウソン・セメド(フェネルバフチェ)

ジョアン・カンセロ(アルヒラル)

マテウス・ヌネス(マンチェスター・C)

ルベン・ディアス(マンチェスター・C)

ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)

アントニオ・シウバ(ベンフィカ)

レナト・ベイガ(ビジャレアル)

▽MF

ジョアン・パリーニャ(トッテナム)

ルベン・ネベス(アルヒラル)

ジョアン・ネベス(パリSG)

ビティーニャ(パリSG)

ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)

ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)

▽FW

ペドロ・ゴンサルベス(スポルティング)

ジョアン・フェリックス(アルナスル)

フランシスコ・トリンコン(スポルティング)

フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)

ラファエル・レオン(ミラン)

ペドロ・ネト(チェルシー)

カルロス・ボルジェス(クラブ・ブルージュ)

ゴンサロ・ラモス(パリSG)

クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)