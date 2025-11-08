ICExが今年の8月から9月にかけて開催したツアー＜ICEx Third Concert Tour 2025”BOKUNCHI”＞より、「ALPHA」のライブ映像を公開した。

「ALPHA」はセクシーでミステリアスなステージングに、エレクトロスイング調のトラックを掛け合わせ、ICExの新たな妖艶さを引き出したナンバー。タキシードに身を包んだ貴重なライブパフォーマンス映像を堪能してほしい。

12月10日には7thシングル「Da-Da-Da」のリリースを控えるICExだが、この早期予約キャンペーンおよびFC限定セット商品の対象期間が、11月10日（土）12:00で締切となっている。早期予約キャンペーンでは、対象チェーン店舗・オンラインストアにて受付期間中にご予約いただいた方に『Da-Da-Da オリジナルトレーディングカード (ランダム９種)』をプレゼント。FC限定セット商品では、ICEx公式ファンクラブ”ICEx COOLer BOX”会員限定で”ツノビジュアル”の『Da-Da-Daアクリルスタンド』が付いたセット商品を販売している。

◾️「Da-Da-Da」 2025年10月24日（金）配信リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/Da-Da-Da ◆主題歌／カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』

2025年10月16日（木）スタート

カンテレ：毎週木曜深夜 0時15分〜0時45分

フジテレビ：毎週木曜深夜 0時45分〜1時15分 ・配信

カンテレ1話放送直後からFODにて1週間の先行配信 ・出演

草川拓弥 高野洸 渡邉美穂 吉田健悟・井頭愛海 細田善彦 ほか

詳細：https://www.ktv.jp/jigodeki/

◾️ニューシングル「Da-Da-Da」

2025年12月10日（水）発売

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/Da-Da-Da/ ◆商品内容

・初回限定盤A(CD+Blu-ray) VIZL-2485 / 価格：\3,300（税込）

M1, Da-Da-Da / M2, Under Water

[Blu-ray] ICEx Fight!! -番外編 Sports Battle- ・初回限定盤B(CD+Blu-ray) VIZL-2486 / 価格：\3,300（税込）

M1, Da-Da-Da / M2, Drive in my Tokyo

[Blu-ray] ICEx Fight!! -Five Games Battle-

01.ICEx Fight!! -Five Games Battle- 総集編

02.Blue Wish（ULYSSES）

03.Crazy Drive（IV-y） ・通常盤(CDのみ) VICL-37801 / 価格：\1,210（税込）

M1, Da-Da-Da / M2, ロボハ ◆FC限定セット商品

ICEx公式ファンクラブ”ICEx COOLer BOX”会員限定で、7thシングル「Da-Da-Da」各形態に各メンバーの「Da-Da-Daアクリルスタンド」が付いたFC限定セットを販売いたします。期間限定ですので、お早めにご予約ください。

受付期間：2025年10月29日（水）20：00〜2025年11月10日（月）正午12:00まで

※コンビニ払いは2025年11月8日（土）18:00までとなります。

※コンビニへの代金のお支払い期限はお申込み日から 3日以内 となります。お支払い期限までに入金がなかった場合は、注文がキャンセルとなりますので予めご注意ください。 ▼FC限定セット商品内容

・初回限定盤A (VIZL-2485)＋グッズ（NZY-10358〜10365）／\4,950（税込）

https://victor-store.jp/item/104973?unselected=1

・初回限定盤B (VIZL-2486)＋グッズ（NZY-10358〜10365）／\4,950（税込）

https://victor-store.jp/item/104974?unselected=1

・通常盤（VICL-37801）＋グッズ（NZY-10358〜10365）／￥2,860（税込）

https://victor-store.jp/item/104975?unselected=1 ◆早期予約キャンペーン

対象商品を2025年10月29日（水）20：00〜2025年11月10日（月）正午12：00の期間にご予約いただいた方に、『Da-Da-Daオリジナルトレーディングカード（ランダム9種）』をプレゼント！

※店舗は各店の閉店時間までとなります。

[対象店舗]

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

・Amazon.co.jp

・VICTOR ONLINE STORE

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング ◆チェーン別オリジナル購入特典

下記チェーン店舗・オンラインストアにてICEx 7thシングル「Da-Da-Da」をお買い上げの方に、チェーンオリジナル特典を先着でプレゼント致します。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。

[対象店舗内容]

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

オリジナルステッカーA

・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online

オリジナルステッカーB

・VICTOR ONLINE STORE

オリジナルステッカーC

・Amazon.co.jp

メガジャケ

・楽天ブックス

4カットフォトシート（フォトグレイ風）※ランダム8種

・セブンネットショッピング

缶バッジ ※ランダム8種 ※イベント対象商品(NZS,NCS品番)は対象外となります。

※初回限定盤A、初回限定盤Bに収録されるBlu-rayの内容は異なります。

◾️リリースイベント ◆＜ICEx 7thシングル「Da-Da-Da」発売記念リリースイベント Secret Stage＞

日時・場所

2025年11月15日（土）＠東京都・有明ガーデン モール棟3Ｆ みんなのテラス

ミニライブ：12:30開演

Secret Stage：阿久根温世

2025年11月16日（日）＠埼玉県・大宮ステラタウン1Fメローペ広場

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：八神遼介

2025年11月22日（土）＠愛知県・エアポートウォーク名古屋 3階イベントステージ

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：中村旺太郎

2025年11月23日（日）＠大阪府・南港ATC 海辺のステージ

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：筒井俊旭

2025年11月29日（土）＠埼玉県・イオンレイクタウンkaze 光の広場

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：千田波空斗

2025年12月6日（土）＠埼玉県・エミテラス所沢 2F TOKOROZAWA e-CUBE

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：山本龍人

2025年12月7日（日）＠宮城県・仙台駅前E BeanS 10階 屋上特設ステージ

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：竹野世梛

2025年12月13日（土）＠神奈川県・みなとみらい 日本丸メモリアルパーク

ミニライブ：14:00開演

Secret Stage：志賀李玖 ◆＜ICEx 7thシングル「Da-Da-Da」発売記念スペシャルイベント＞

2025年12月10日（水）＠東京都・ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ ※Secret Stageでは、この日だけのスペシャルなステージを各メンバーがプロデュースをし、ソロでのパフォーマンスを行います。

※参加メンバーが変更になる場合がございます。

◾️＜ICEx 3rd Anniversary Concert “ICEx School”＞ 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年3月22日（日）開場16:30／開演17:30

詳細：https://icex.jp/contents/983352