MAISONdes、TVアニメ『グノーシア』OPテーマ「化けの皮」MVを公開
MAISONdesが担当する、TVアニメ『グノーシア』のオープニングテーマ「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」のミュージックビデオが本日YouTubeにてプレミア公開された。
本MVは、イラストレーター NAKAKI PANTZ による描き下ろし作品。歌唱アーティストである こぼ・かなえる と 重音テト が登場し、『グノーシア』の世界に飛び込んだようなスペシャル映像となっている。
こぼ・かなえると重音テトがそれぞれ異なる“表情”が見える映像になっており、タイトル「化けの皮」が象徴する“本音と仮面”、“真実と虚構”のテーマを静かに表現している。ゲームとアニメの世界を再現したような映像が、楽曲の持つ疾走感とリンクし、印象的な仕上がりだ。
ぜひアニメの放送とあわせて「化けの皮」のMVも楽しんでほしい。
■「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」
ダウンロード＆ストリーミング配信：https://orcd.co/maisondes_bakenokawa
■TVアニメ『グノーシア』
2025年10月11日(土)24:00〜よりTOKYO MX、BS11ほか各局にて放送中
■ON AIR：
【放送情報】
TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜
BS11 毎週土曜 24:00〜
とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜
群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜
テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜
MBS 毎週土曜 26:08〜
AT-X 毎週月曜 23:30〜
【先行配信情報】
ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信
その他プラットフォームでも順次配信開始
※放送・配信日時は変更になる場合がございます
■STAFF：
原作：petit depotto
キャラクター原案：ことり（プチデポット）
監督：市川量也
シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン：松浦有紗
美術監督：鎌田麻友美・高田真理
撮影監督：野村達哉
音楽：深澤秀行
音響監督：納谷僚介
音響効果：川田清貴
音響制作：スタジオマウス
人狼監修：松崎史也
プロデュース：川勝徹（プチデポット）・木村吉隆（アニプレックス）
アニメーション制作：domerica
■CAST：
ユーリ：安済知佳
セツ：長谷川育美
SQ：鬼頭明里
ラキオ：七海ひろき
ジナ：瀬戸麻沙美
しげみち：関智一
ステラ：早見沙織
夕里子：悠木碧
コメット：佐倉綾音
シピ：中村悠一
ジョナス：津田健次郎
ククルシカ：――――
オトメ：花澤香菜
レムナン：大塚剛央
沙明：江口拓也
公式サイト：https://gnosia-anime.com/
公式X：https://x.com/gnosia_off
関連リンク
◆MAISONdes オフィシャルサイト
◆MAISONdes オフィシャルX
◆MAISONdes オフィシャルInstagram
◆MAISONdes オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MAISONdes オフィシャルTikTok