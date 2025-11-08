■TVアニメ『グノーシア』

2025年10月11日(土)24:00〜よりTOKYO MX、BS11ほか各局にて放送中

■ON AIR：

【放送情報】

TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜

BS11 毎週土曜 24:00〜

とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜

群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜

テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜

MBS 毎週土曜 26:08〜

AT-X 毎週月曜 23:30〜

【先行配信情報】

ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信

その他プラットフォームでも順次配信開始

※放送・配信日時は変更になる場合がございます

■STAFF：

原作：petit depotto

キャラクター原案：ことり（プチデポット）

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：松浦有紗

美術監督：鎌田麻友美・高田真理

撮影監督：野村達哉

音楽：深澤秀行

音響監督：納谷僚介

音響効果：川田清貴

音響制作：スタジオマウス

人狼監修：松崎史也

プロデュース：川勝徹（プチデポット）・木村吉隆（アニプレックス）

アニメーション制作：domerica

■CAST：

ユーリ：安済知佳

セツ：長谷川育美

SQ：鬼頭明里

ラキオ：七海ひろき

ジナ：瀬戸麻沙美

しげみち：関智一

ステラ：早見沙織

夕里子：悠木碧

コメット：佐倉綾音

シピ：中村悠一

ジョナス：津田健次郎

ククルシカ：――――

オトメ：花澤香菜

レムナン：大塚剛央

沙明：江口拓也

公式サイト：https://gnosia-anime.com/

公式X：https://x.com/gnosia_off