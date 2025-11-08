この記事をまとめると ■昔のバス停は木製でダイヤ改正のたびに人が手作業で時刻表を交換していた ■近年は通信で時刻や遅延情報をリアルタイム表示できるスマート化が推進されている ■スマートバス停は地域情報や広告発信の拠点になる可能性を秘めている

スマートバス停ってどんなバス停？

バス停とは主に路線バスの乗降場のことを指しており、バス停留所の略称である。正確にはその地点のことを指しているため、そこにある標識は単に目印に過ぎない。しかし、一般には標識をバス停と解釈することが多い。バスは乗降口をバス停標識に合わせて停車するので、乗客はそこを先頭に順番に並んで待つ。

以前のバス停標識は、木でできた正四角柱の柱に白などのペンキを塗り、その上部に金属製の円形板などが取り付けられ、中央には長方形の木の板が打ち付けてあり、石あるいはコンクリートの重しに差し込んであるものが多かった。少々の風や振動では動かないような設計だが、過去には人為的に移動させるなどといった事件も勃発している。

上部の金属板には、バス会社名・停留所名・次のバス停名・停車するバスの行き先や系統番号などを記載していることが多い。複数のバス停があるところでは、バス停番号が書かれていることもある。中央の板には、時刻表が塗料で記載されていた。後に金属板に透明のプラスチックの覆いを付け、その間に紙の時刻表を挟むタイプが主流になった。現在のバス停標識は柱に金属を使用するものや、重しを使用せず直接地面に埋め込むものなども多い。

こういった従来のバス停標識で、もっとも面倒なのはダイヤ改正である。木の板であった頃は新しい時刻を手書きで用意し、すべてのバス停に取り付けに行っていたという。紙に印刷して打ち出せるようになっても、バス停に取り付けるという作業は変わらない。その労力は想像に絶するものといえよう。

液晶ディスプレイ搭載でさまざまな情報発信

バスの時刻は綿密な計算の上で決められ、それが各バス停の時刻表になっているのだが、1970年ごろからモータリゼーションが進んで時刻どおりの運行が難しい場面が増加した。そこで、バスロケーションシステムの導入が図られたのだが、これがバス停標識スマート化の第一歩であったといってもよいだろう。これは、通信システムを利用してリアルタイムな情報を伝えるものだから、バス停標識に表示するシステムを整えれば、さまざまな情報を提供できる可能性をもっていたのである。

スマートバス停では、表示の電子化・表示情報の一元管理といったことができる。バスロケーションシステムは独立した仕組みだが、バス停標識に情報を表示するという点では、スマートバス停の一環になるといえよう。表示する情報はセンターで一元管理し、バス停ごとに送信することになるので、最大のメリットはダイヤ改正時の時刻表示が効率的に行えることだ。これなら、遠隔地のバス停に時刻表を取り付けに行くといった苦労をしなくて済む。

電子機器なので電源は必要になるが、確保が難しい地域では太陽光パネル＋蓄電池のほか、乾電池で稼働するものもあるという。情報は、通信システムで停留所ごとに違う内容を送ることができる。ゆえに、乗り換え情報・遅延情報などの運行情報だけではなく、地域情報・観光案内・広告などを、バス停ごとに文字・静止画・動画などで表示することが可能なのだ。

将来的にはタッチパネルを導入したりスマホと連動させたりして、乗客が求める個別の情報にも対応できるようになるという。スマートバス停は、IoT(「モノのインターネット」。あらゆるものをインターネットにつなぐ仕組み)・ICT(情報通信技術)・AI(人工知能)を駆使することで、利用者にとってもより便利なシステムに成長する可能性を秘めているのだ。