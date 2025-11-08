　11月4日～7日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　 市場　 決算期　　修正前　修正後　修正率　更新日
<9012> 秩父鉄　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 130　　 270　 107.7　　11/6
<8841> テーオーシー　 東Ｓ　　25/ 9　　　 700　　1410　 101.4　　11/4
<8558> 東和銀　　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1500　　3010　 100.7　　11/4
<8891> ＡＭＧＨＤ　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 400　　 765　　91.3　　11/7
<5918> 滝上工　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 350　　 655　　87.1　　11/7

<6254> 野村マイクロ　 東Ｐ　　25/ 9　　　1114　　2060　　84.9　　11/6
<7161> じもとＨＤ　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 800　　1400　　75.0　　11/4
<7150> 島根銀行　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 210　　 340　　61.9　　11/7
<9906> 藤井産業　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　1900　　3050　　60.5　　11/6
<2435> シダー　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　 193　　 304　　57.5　　11/6

<4247> ポバール興業　 東Ｓ　　25/ 9　　　 162　　 252　　55.6　　11/4
<8515> アイフル　　　 東Ｐ　　25/ 9　　 11600　 16400　　41.4　　11/7
<8358> スルガ銀　　　 東Ｐ　　25/ 9　　 12000　 16700　　39.2　　11/7
<9900> サガミＨＤ　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1350　　1870　　38.5　　11/4
<6226> 守谷輸送機　　 東Ｓ　　25/ 9　　　1940　　2605　　34.3　　11/7

<8418> 山口ＦＧ　　　 東Ｐ　　25/ 9　　 20000　 26700　　33.5　　11/6
<8377> ほくほくＦＧ　 東Ｐ　　25/ 9　　 31500　 41500　　31.7　　11/4
<3431> 宮地エンジ　　 東Ｐ　　25/ 9　　　2300　　2990　　30.0　　11/4
<7456> 松田産業　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　6500　　8400　　29.2　　11/4
<8349> 東北銀　　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　1300　　1670　　28.5　　11/4

<4951> エステー　　　 東Ｐ　　25/ 9　　　1800　　1950　　 8.3　　11/7
<4998> フマキラ　　　 東Ｓ　　25/ 9　　　2020　　2127　　 5.3　　11/6

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード

株探ニュース