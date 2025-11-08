今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/4～11/7 発表分)
11月4日～7日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<9012> 秩父鉄 東Ｓ 25/ 9 130 270 107.7 11/6
<8841> テーオーシー 東Ｓ 25/ 9 700 1410 101.4 11/4
<8558> 東和銀 東Ｐ 25/ 9 1500 3010 100.7 11/4
<8891> ＡＭＧＨＤ 東Ｓ 25/ 9 400 765 91.3 11/7
<5918> 滝上工 東Ｓ 25/ 9 350 655 87.1 11/7
<6254> 野村マイクロ 東Ｐ 25/ 9 1114 2060 84.9 11/6
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ 25/ 9 800 1400 75.0 11/4
<7150> 島根銀行 東Ｓ 25/ 9 210 340 61.9 11/7
<9906> 藤井産業 東Ｓ 25/ 9 1900 3050 60.5 11/6
<2435> シダー 東Ｓ 25/ 9 193 304 57.5 11/6
<4247> ポバール興業 東Ｓ 25/ 9 162 252 55.6 11/4
<8515> アイフル 東Ｐ 25/ 9 11600 16400 41.4 11/7
<8358> スルガ銀 東Ｐ 25/ 9 12000 16700 39.2 11/7
<9900> サガミＨＤ 東Ｐ 25/ 9 1350 1870 38.5 11/4
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 25/ 9 1940 2605 34.3 11/7
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 25/ 9 20000 26700 33.5 11/6
<8377> ほくほくＦＧ 東Ｐ 25/ 9 31500 41500 31.7 11/4
<3431> 宮地エンジ 東Ｐ 25/ 9 2300 2990 30.0 11/4
<7456> 松田産業 東Ｐ 25/ 9 6500 8400 29.2 11/4
<8349> 東北銀 東Ｓ 25/ 9 1300 1670 28.5 11/4
<4951> エステー 東Ｐ 25/ 9 1800 1950 8.3 11/7
<4998> フマキラ 東Ｓ 25/ 9 2020 2127 5.3 11/6
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード
株探ニュース