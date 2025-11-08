　11月4日～7日に、通期業績を25％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<3928> マイネット　　東Ｓ　 25/12　　　 70　　　242　 245.7　 11/6
<3908> コラボス　　　東Ｇ　 26/ 3　　　 17　　　 50　 194.1　 11/6
<5994> ファインシン　東Ｓ　 26/ 3　　　500　　 1100　 120.0　 11/5
<3634> ソケッツ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　 15　　　 32　 113.3　 11/6
<7898> ウッドワン　　東Ｓ　 26/ 3　　　600　　 1200　 100.0　 11/7
<9476> 中央経済ＨＤ　東Ｓ　 25/ 9　　　128　　　254　　98.4　 11/7
<7205> 日野自　　　　東Ｐ　 26/ 3　　35000　　60000　　71.4　 11/4
<2764> ひらまつ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　103　　　172　　67.0　 11/6
<2819> エバラ食品　　東Ｓ　 26/ 3　　 1200　　 1900　　58.3　 11/6
<4937> ワクー　　　　東Ｇ　 25/ 9　　　 97　　　152　　56.7　 11/7

<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 9200　　14200　　54.3　 11/7
<6471> 日精工　　　　東Ｐ　 26/ 3　　19000　　29000　　52.6　 11/4
<4388> エーアイ　　　東Ｇ　 26/ 3　　　 50　　　 75　　50.0　 11/6
<6907> ジオマテック　東Ｓ　 26/ 3　　　235　　　350　　48.9　 11/7
<6994> 指月電　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1700　　 2450　　44.1　 11/5
<4615> 神東塗　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　250　　　350　　40.0　 11/6
<6366> 千代建　　　　東Ｓ　 26/ 3　　19000　　26500　　39.5　 11/5
<8881> 日神ＧＨＤ　　東Ｐ　 26/ 3　　 3400　　 4700　　38.2　 11/7
<5867> エスネット　　東Ｇ　 25/12　　　195　　　269　　37.9　 11/7
<3744> サイオス　　　東Ｓ　 25/12　　　290　　　400　　37.9　 11/6

<1802> 大林組　　　　東Ｐ　 26/ 3　 126000　 172000　　36.5　 11/5
<6743> 大同信　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1400　　 1900　　35.7　 11/7
<7236> ティラド　　　東Ｐ　 26/ 3　　 7300　　 9800　　34.2　 11/4
<4028> 石原産　　　　東Ｐ　 26/ 3　　12700　　16400　　29.1　 11/6
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　 26/ 6　　 7000　　 9000　　28.6　 11/6
<7261> マツダ　　　　東Ｐ　 26/ 3　　53000　　68000　　28.3　 11/7
<9067> 丸運　　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1100　　 1400　　27.3　 11/6
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2470　　 3100　　25.5　 11/7
<7069> サイバーバズ　東Ｇ　 25/ 9　　　275　　　344　　25.1　 11/5
<4341> 西菱電機　　　東Ｓ　 26/ 3　　　200　　　250　　25.0　 11/7

<6927> ヘリオスＴＨ　東Ｓ　 26/ 3　　 1200　　 1500　　25.0　 11/6
<7722> 国際計測　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1200　　 1500　　25.0　 11/5

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

株探ニュース