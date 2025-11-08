今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/4～11/7 発表分)
11月4日～7日に、通期業績を25％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<3928> マイネット 東Ｓ 25/12 70 242 245.7 11/6
<3908> コラボス 東Ｇ 26/ 3 17 50 194.1 11/6
<5994> ファインシン 東Ｓ 26/ 3 500 1100 120.0 11/5
<3634> ソケッツ 東Ｓ 26/ 3 15 32 113.3 11/6
<7898> ウッドワン 東Ｓ 26/ 3 600 1200 100.0 11/7
<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ 25/ 9 128 254 98.4 11/7
<7205> 日野自 東Ｐ 26/ 3 35000 60000 71.4 11/4
<2764> ひらまつ 東Ｓ 26/ 3 103 172 67.0 11/6
<2819> エバラ食品 東Ｓ 26/ 3 1200 1900 58.3 11/6
<4937> ワクー 東Ｇ 25/ 9 97 152 56.7 11/7
<1515> 日鉄鉱 東Ｐ 26/ 3 9200 14200 54.3 11/7
<6471> 日精工 東Ｐ 26/ 3 19000 29000 52.6 11/4
<4388> エーアイ 東Ｇ 26/ 3 50 75 50.0 11/6
<6907> ジオマテック 東Ｓ 26/ 3 235 350 48.9 11/7
<6994> 指月電 東Ｓ 26/ 3 1700 2450 44.1 11/5
<4615> 神東塗 東Ｓ 26/ 3 250 350 40.0 11/6
<6366> 千代建 東Ｓ 26/ 3 19000 26500 39.5 11/5
<8881> 日神ＧＨＤ 東Ｐ 26/ 3 3400 4700 38.2 11/7
<5867> エスネット 東Ｇ 25/12 195 269 37.9 11/7
<3744> サイオス 東Ｓ 25/12 290 400 37.9 11/6
<1802> 大林組 東Ｐ 26/ 3 126000 172000 36.5 11/5
<6743> 大同信 東Ｓ 26/ 3 1400 1900 35.7 11/7
<7236> ティラド 東Ｐ 26/ 3 7300 9800 34.2 11/4
<4028> 石原産 東Ｐ 26/ 3 12700 16400 29.1 11/6
<7826> フルヤ金属 東Ｐ 26/ 6 7000 9000 28.6 11/6
<7261> マツダ 東Ｐ 26/ 3 53000 68000 28.3 11/7
<9067> 丸運 東Ｓ 26/ 3 1100 1400 27.3 11/6
<4094> 日化産 東Ｓ 26/ 3 2470 3100 25.5 11/7
<7069> サイバーバズ 東Ｇ 25/ 9 275 344 25.1 11/5
<4341> 西菱電機 東Ｓ 26/ 3 200 250 25.0 11/7
<6927> ヘリオスＴＨ 東Ｓ 26/ 3 1200 1500 25.0 11/6
<7722> 国際計測 東Ｓ 26/ 3 1200 1500 25.0 11/5
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース