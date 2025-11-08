新日本プロレスは、8日に愛知・安城大会を開催。メインイベント終了後に26年1月4日に開催される「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」で引退する棚橋弘至（48）の引退試合の相手が“レインメーカー”オカダ・カズチカに電撃決定した。

メインイベントで勝利した棚橋が「愛してま〜〜す！！」で締めると、会場にはコインドロップの音が鳴り響いた。

会場にAEW所属の“安城出身”オカダ・カズチカが登場すると会場がどよめいた。リングに上がるとオカダは「引退おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。2026年1月4日、よかったら僕がやりますよ」と棚橋の引退相手として名乗りを上げた。

そして「それまで疲れんじゃねぇぞ！コノヤロー！！」と叫んだ上で、「あとは外道さんに喋ってもらいます」と外道にマイクを渡した。

外道は「レインメーカーが来た限りは、史上最高の引退試合になるぞ！なんでかわかるかオイ！？レヴェルが違うんだよコノヤロー！！」と懐かしいフレーズを口にした上で、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドームに金の雨が降るぞ…」と締めると、棚橋とオカダはリング中央でポーズを決めた。

棚橋引退試合の相手がオカダに決定して、ネットのトレンドには「棚橋選手」「オカダ・カズチカ」「オカダさん」「外道さん」など引退試合に関する多くのワードがトレンド入りした。

「オカダ＆外道のコンビが復活したのが嬉しい」「棚橋の対角にオカダ&外道は最高すぎるのよ」「あの頃のレインメーカーだ！！」「エモ過ぎる対戦表明だった」「この2人が再び相対してくれることのうれしさとこれが最後になるさみしさが…」「全ての記憶が蘇ってきた」などの声が上がった。