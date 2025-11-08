お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（44）が8日、フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。相方のカズレーザー（41）の結婚秘話を明かした。

番組では、2017年に日本テレビ系で放送されたドラマ「脳にスマホが埋められた！」で共演して以来「仲良し」になったという俳優の新川優愛と埼玉・川越をぶらり旅。ご当地スイーツを堪能して一休みしているところで新川から、今年8月に“仰天ニュース”となったカズレーザーの結婚は「どのタイミングでどういった形で知ったの？」と質問が飛んだ。

安藤は「自分（単独）のロケ中にLINEが来まして…。“今夜空いていますか？”と。そんなLINE（普段は）来ないんですよ」と戸惑っている時に、続けて「入籍しますので、ごあいさつよろしいでしょうか」という文面が届いたという。予想外のことに「ガタガタ」と手が震えたと振り返った安藤は、汗だくになりながら呼ばれた指定の店にロケ地から向かった。

そこでふと「カズの本名は金子って言うんですけど…“金子で予約取ってるのかな”」と考えカズレーザーに連絡。すると「二階堂で（予約を）取っています」と返信が来たと回想。「えっ？二階堂ってお酒しか知らんけど…」と再び戸惑い「脳の処理が追いつかなかった」まま店に入ると、そこには相方のお相手として俳優の二階堂ふみ（31）がいたという。あまりの驚きに「（二階堂が出演した映画の）“翔んで埼玉…見ました”しか言えなくて…」と苦笑い。「てんぱっちゃうのよ、相方が結婚すること自体うれし過ぎて舞い上がっているのに、お相手がね…凄い方じゃないですか」と衝撃の結婚報告食事会を振り返った。