日向坂46・金村美玖、与田祐希と食事へ 「意外な繋がりでビックリ」とファン驚き
日向坂46の金村美玖が7日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。元乃木坂46の与田祐希との2ショット写真を公開し、ファンの間で話題となっている。
【写真】一緒に食事を楽しんだ金村美玖と与田祐希の2ショット
金村はストーリーズで「お箸とお話が止まらない日でした」とコメントを添え、与田との食事中に撮影した2ショットをアップ。リラックスした笑顔でピースを見せる金村と、頬に手を添えて微笑む与田の姿が収められている。
意外とも思える2人の交流に、SNS上では「おみくが与田ちゃんとご飯!?」「意外な繋がりでビックリ」「与田ちゃんとも仲いいんだね」「すごいツーショット！」など、驚きと喜びの声が相次いでいる。
引用：「金村美玖」インスタグラム（＠miku_osushi）
